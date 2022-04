Das neue Uhrenmodell FF39-40 von B.R.M Chronographes ist die erste Automatikuhr, die sowohl gegen vertikale als auch horizontale Stöße geschützt ist

Paris (ots/PRNewswire) - Dank B.R.M Chronographes hält die mechanische Hypertechnologie mit genialen Silentblock-Isolatoren und Ringkernriemen Einzug in die Uhrmacherkunst. Das Full Floating-Konzept von B.R.M Chronographes basiert auf einer komplexen Architektur mit fünf gerippten Silentblöcken von je 1,2 mm Dicke und zwei 1 mm dicken Riemen, deren Nitrilzusammensetzung in speziell in der Manufaktur entwickelten Formen hergestellt wurde. Diese fortschrittlichen Werkstoffe ermöglichen ein „schwimmendes Uhrwerk", das Vibrationen eliminiert und den motorähnlichen Uhrkern in einem bisher unerreichten Maße schützt.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:

https://www.multivu.com/players/uk/9036151-brm-chronographes-first-automatic-watch-protected-against-shocks/

Das mechanische Uhrwerk von B.R.M Chronographes ist von einem selbsttragenden Ring aus harteloxiertem Fortal® HR, einer hochfesten und leichten Legierung aus der Luft- und Raumfahrtindustrie umschlossen, damit die Silentblöcke die vertikale Ebene perfekt abstützen. Durch Materialabtrag bearbeitete Mikroschrauben aus rostfreiem Stahl komprimieren eine mikrofeine Carbon-Domstrebe und begrenzen so die seitliche Verschiebung des Käfigs. Gleichzeitig sorgen zwei Riemen für die horizontale Stabilität des Automatikwerks, während der Zylinder des Uhrwerks mit konstanter und sicherer Bewegungskontrolle die Federkraft optimiert und eine Gangreserve von 38 Stunden bietet.

Der berühmte sportliche Look der Uhren von B.R.M Chronographes wird durch die dekorative Sperrklinke betont, die das Uhrwerk von oben betrachtet in Szene setzt. Die aus einem Stab aus eloxiertem Fortal® HR gefertigte Unruh sorgt in sechs Positionen für perfekte Zeitmessung. Die funktionelle und zugleich raffinierte Uhr FF39-40 von B.R.M Chronographes ist ein Meisterwerk, das modernste Werkstoffe und Technologien mit alter Uhrmachertradition verknüpft.

Die Form der FF39-40 von B.R.M Chronographes ist zwar technisch komplex, bewahrt aber eine minimalistische Ästhetik, die in einem gleichschenkligen Trapez mit abgerundeten Ecken zum Ausdruck kommt. Das Ergebnis ist ein futuristischer Look, nicht zuletzt dank der gebürsteten Oberfläche und der schwarzen PVD-Behandlung der Lünette. Der aufmerksame Betrachter wird zudem eine Spezialität des Hauses B.R.M. Chronographes entdecken: die aufgeschraubten Bandanstöße in Form von Zylindern.

Über B.R.M Chronographes

Die französische Uhrenmanufaktur B.R.M Chronographes wurde im Jahre 2003 von Bernard Richards gegründet, der sich seit je für Feinmechanik begeisterte. Die Werkstätten des völlig unabhängigen Unternehmens B.R.M Chronographes am Stadtrand von Paris widmen sich ausschließlich der Herstellung von Einzelstücken, die alle von Hand gefertigt werden und dank des Online-Konfigurators der Manufaktur vollständig personalisiert werden können.

Im Jahr 2021 wurde die Manufaktur von der französischen Regierung zum „Unternehmen des lebendigen Kulturerbes" (Entreprise du Patrimoine Vivant) ernannt, in Anerkennung der hervorragenden französischen Handwerkskunst und des täglichen Engagements für technologische Innovation und Umweltschutz.

Pressekontakt:

Ivelina Kolev

i.kolev @ brm-manufacture.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1795279/BRM_Chronographes.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1795275/BRM_automatic_watch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1795277/BRM_Chronographes_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

+33 (0)1 61 02 08 08