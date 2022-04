„Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 16. April in ORF 2

Schätze aus dem ORF-Archiv werden „Paarweise“ präsentiert

Wien (OTS) - „Paarweise“ lautet das Motto in dieser Ausgabe von „Als wäre es gestern gewesen“ in ORF 2: Am Karsamstag, dem 16. April 2022, stehen bei Peter Rapp und Johannes Hoppe ab 22.00 Uhr kultige Duos aus dem Kabarett-, Musik- und Filmbereich auf dem Programm, wenn sie ihre Schätze aus dem ORF-Archiv präsentieren.

So gibt es ein Wiedersehen mit unvergesslichen Paaren aus der Kabarettszene wie Pirron und Knapp („Im Tröpferlbad“), Cissy Kraner und Hugo Wiener („Der Novak“), Manfred Tauchen und Joesi Prokopetz („Taxi“) sowie den „Simpl“-Granden Karl Farkas und Ernst Waldbrunn. Peter Rapp selbst ist gleich zweimal im Doppel zu sehen – einmal in einer Doppelconférence mit dem Meister dieses Faches, Hugo Wiener, zum anderen mit sich selbst in einer Faschingsausgabe von „Spotlight“.

Musikalische Doppel gibt es mit Udo Jürgens und seiner Tochter Jenny („Liebe ohne Leiden“), dem spanischen Damenduo Baccara („Yes Sir, I Can Boogie“), den holländischen Hitparaden-Stürmern der 1970er Jahre Mouth & MacNeal („How do you do“) und den beiden „Reinis“: Reinhard Mey und Rainhard Fendrich („Ein Loch in der Kanne“).

Der „Jäger der verlorenen ORF-Schätze“ ist auf den Spuren des Filmduos Hans Moser und Paul Hörbiger – und findet Requisiten aus „Hallo Dienstmann“. Zweimal werden musikalische Duos in „Starlight“ parodiert: Das einstige Schlager-Traumpaar Conny (Froboess) und Peter (Kraus) durch Seniorenclub-„Sekretär“ Willy Kralik und „Lottofee“ Jenny Pippal („Sag mir, was du denkst“) sowie das italienische Powerpaar Al Bano & Romina Power durch die einstigen ZIB-Moderatoren Ingrid Thurnher & Roland Adrowitzer („Felicità“).

