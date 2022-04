Familiensporttage 2022 – SPORTLAND Niederösterreich unterstützt Vereinsfeste

LR Danninger: „Mit den Familiensporttagen bewegen wir Klein und Groß und stärken die Vereinskultur“

St.Pölten (OTS) - Von Mai bis September warten wieder zahlreiche Familiensporttage in ganz Niederösterreich. Nachdem aufgrund der Coronavirus-Pandemie viele Vereinsfeste in den vergangenen zwei Jahren abgesagt oder verschoben werden mussten, holt SPORTLAND Niederösterreich im Jahr 2022 nun die Unterstützung von zehn Vereinsfesten sowie dem Tag des Sports in Mistelbach nach. Mit einem Hindernisparcours, einer Torschusswand, Segways, diversen Bewegungs-und Geschicklichkeitsstationen, sowie vielem mehr werden aktive Tage voller Bewegung für Jung und Alt gestaltet. Das Ziel ist es, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf die jeweiligen Vereine aufmerksam zu machen, die Vereinskultur zu stärken und den Sport bei den Besucherinnen und Besuchern nachhaltig zu verankern. „Mit unseren Familiensporttagen wollen wir Klein und Groß bewegen sowie die Vereinskultur stärken. Mit der Nähe zu den Vereinen sowie dem vielfältigen Bewegungsangebot bieten die Feste einen niederschwelligen Zugang zum Sport, den wir gemäß unserer neuen Sportstrategie 2025 für Kinder und Jugendliche forcieren wollen“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

Bei jedem Familiensporttag gibt es im Rahmen einer Verlosung auch heuer tolle Preise zu gewinnen. Als weiteres Highlight wird bei jedem Event außerdem wieder ein niederösterreichischer Sportstar oder Verein zu Gast sein. Michaela Dorfmeister, Michael Hatz sowie der SKN St. Pölten Frauen haben sich bereits als Gäste angekündigt und werden für Spiele, Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen. Zudem gibt es auch diesmal wieder gratis das zuckerfreie Sportland-Eis von Eisgreissler für alle Besucherinnen und Besucher.

Nähere Informationen beim Sportland Niederösterreich unter 02742/9000-19876, Patrick Pfaller, und E-Mail patrick.pfaller @ noe.co.at, bzw. beim Büro LR Danninger unter 02742/9005-12253, Mag. Andreas Csar, und E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

