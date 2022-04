„Bewusst gesund“: Hohes Cholesterin – ab welchem Zeitpunkt sollte medizinische Unterstützung in Anspruch genommen werden?

Am 16. April um 17.30 Uhr in ORF 2

Hirnstimulation – Ultraschalltherapie bei Demenz

Bei neurologischen Erkrankungen wie der Alzheimer-Demenz sterben laufend Nervenzellen des Gehirns ab. Die Therapiemöglichkeiten sind begrenzt. An der Medizinischen Universität Wien wurde in den vergangenen Jahren ein vielversprechendes Ultraschallverfahren gegen den fortschreitenden Gedächtnisschwund entwickelt. Die Transkranielle Pulsstimulation (TPS) aktiviert mittels Ultraschallwellen jene Nervenzellen, die zur Regeneration von Hirnfunktionen beitragen. Die Gedächtnisleistung der Betroffenen kann sich durch diese Hirnstimulation verbessern. Auch bei anderen Erkrankungen wie Depressionen zeigt das Verfahren vielversprechende Ergebnisse. Gestaltung: Silke Tabernik.

Hohes Cholesterin

Osterbrot, Fleisch und gefärbte Eier gehören zum Osterfest, haben aber den Ruf, Cholesterinbomben zu sein. Ein dauerhaft erhöhter Cholesterinspiegel kann fatale gesundheitliche Folgen haben: Das Schlaganfallrisiko steigt, Blutgefäße verkalken und die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarktes vergrößert sich um ein Vielfaches. Trotzdem haben mindestens drei Millionen Österreicherinnen und Österreicher erhöhte Blutfettwerte. Besonders tückisch ist die Tatsache, dass sich das Cholesterin-Problem oft meist sehr spät bemerkbar macht. Wer es hat, spürt davon meist nichts. Wie oft man seinen Wert deshalb messen sollte, welche Rolle die Ernährung tatsächlich spielt und ab welchem Zeitpunkt medizinische Unterstützung in Anspruch genommen werden sollte, berichtet Internist und Kardiologe Dr. Walter Speidl in „Bewusst gesund“.

Trauerbegleitung – wenn ein geliebter Mensch stirbt

Einen Menschen im Sterben zu begleiten, stellt eine sehr intensive Erfahrung für Angehörige und Freunde dar. Besonders für Familienmitglieder kann der Tod eines geliebten Menschen eine erschütternde Ausnahme- und Krisensituation sein. Hilfsangebote bieten zum einen Fachleute wie in Krankenhäusern tätige Psychologinnen und Psychologen sowie Palliativ-Mediziner/innen, aber auch ehrenamtliche Palliativ- und Trauerbegleiter/innen. Brigitte Krautgartner schildert ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit diversen Hilfsangeboten und gibt Hoffnung, dass auch die Zeit der tiefsten Trauer und des Abschiedsschmerzes vorübergeht. Gestaltung:

Denise Kracher.

„Bewusst gesund“-Tipp: HPV-Impfung

Seit Jahrzehnten wird intensiv an Impfungen als Schutz vor Krebs geforscht. Im Fall von Gebärmutterhalskrebs gibt es seit 2006 einen wirkungsvollen Schutz. Hauptursache für Gebärmutterhalskrebs sind Humane Papillomaviren und gegen diese kann man sich impfen lassen. In Österreich ist die HPV-Impfung seit 2014 im Kinderimpfprogramm enthalten und somit für alle Kinder vom neunten bis zum zwölften Geburtstag kostenlos. Warum sowohl Mädchen als auch Burschen vor dem Virus geschützt werden sollten und bis zu welchen Alter das sinnvoll ist, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Kettlebell – Krafttraining mit der Rundhantel

Kettlebell heißen Trainingsgewichte, die seit einiger Zeit den Fitnessmarkt erobern. Unter der Bezeichnung Rundhantel sind sie schon seit mehr als hundert Jahren in Gebrauch. Ursprünglich im Bereich des reinen Kraftsports und der militärischen Körperertüchtigung angesiedelt, haben diese wuchtigen Gewichte zunehmend im Fitnessbereich, aber auch in der Physiotherapie Einzug gehalten. Mittlerweile werden Kettlebells schon in Supermärkten für den Hausgebrauch verkauft. „Bewusst gesund“ informiert, worauf man beim Kauf und auch beim Training achten sollte, um Verletzungen zu vermeiden. Gestaltung: Christian Kugler.

