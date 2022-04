ORF-Filmfeuerwerk mit Elsa & Anna, Dumbo, Cats & phantastischen Tierwesen

Kunterbunte Hollywood-Premieren am Osterwochenende in ORF 1

Wien (OTS) - Mit Elsa und Anna auf in den verzauberten Wald, mit Andrew Lloyd Webber zum Katzenball in der Vollmondnacht, mit dem Elefantenbaby Dumbo hoch hinauf ins Zirkuszelt und dann noch einen jungen Zauberer vor dem skrupellosen Magier Grindelwald schützen – das Osterwochenende im ORF hat am Sonntag, dem 17., und am Montag, dem 18. April 2022, zahlreiche Filmabenteuer zu bieten: Die deutschsprachigen Free-TV-Premieren „Die Eiskönigin 2“ und „Cats“ stehen ebenso auf dem ORF-1-Programm wie die ORF-Premieren „Dumbo“ und „Phantastische Tierwesen 2 – Grindelwalds Verbrechen“ (aktuell ist Teil 3 im Kino zu sehen) sowie „Chaos im Netz“ – die Fortsetzung des Animationshits „Ralph reicht’s“ – und der Agatha-Christie-Thriller „Das krumme Haus“.

„Chaos im Netz“ (Sonntag, 17. April, 14.40 Uhr, ORF 1)

In der Fortsetzung des Animationshits „Ralph reicht’s“ stürzen sich die Computerspielfiguren Vanellope und Ralph waghalsig ins knallbunte World Wide Web. Denn um eine Spielewelt zu retten, müssen sie dringend ein Ersatzteil besorgen.

„Die Eiskönigin 2“ (Sonntag, 17. April, 20.15 Uhr, ORF 1) Eiskönigin Elsa und ihre Schwester Anna kommen in ihrem zweiten Animationsabenteuer in einen verzauberten Wald. Gemeinsam mit Kristoff, Rentier Sven und Schneemann Olaf (mit der Stimme von Hape Kerkeling) stellen sie sich dort verärgerten Naturgeistern, um eine Schuld ihrer Familie wiedergutzumachen.

„Cats“ (Sonntag, 17. April, 21.50 Uhr, ORF 1)

Die Verfilmung des Erfolgsmusicals von Andrew Lloyd Webber verwandelt durch brillante CGI-Technik das Starensemble um Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Rebel Wilson, Judi Dench, Taylor Swift, Idris Elba, James Corden und Ian McKellen in eine bunte Katzengemeinschaft.

„Das krumme Haus“ (Sonntag, 17. April, 23.30 Uhr, ORF 1)

In der starbesetzten Verfilmung des gleichnamigen Agatha-Christie-Romans wird der wohlhabende Patriarch einer noblen Familie auf dem riesigen Landsitz in der Nähe Londons ermordet. Für den jungen ermittelnden Detektiv erweist sich der Fall als besonders schwierig, denn der Kreis der Verdächtigen wird immer größer. Spannendes Krimivergnügen mit Max Irons, Glenn Close, Gillian Anderson u. a.

„Dumbo“ (Montag, 18. April, 17.45 Uhr, ORF 1)

Tim Burton verfilmte den Disney-Zeichentrick-Klassiker als Realfilm:

Elefantenbaby Dumbo wird wegen seiner übergroßen Ohren gehänselt. Die Kinder des gutherzigen Tierpflegers Holt Farrier (Colin Farrell), Joe (Finley Hobbins) und Milly (Nico Parker), erkennen jedoch die zauberhafte Fähigkeit Dumbos, der dank seiner großen Ohren fliegen kann.

„Phantastische Tierwesen 2 – Grindelwalds Verbrechen“ (Montag, 18. April, 20.15 Uhr, ORF 1)

Eddie Redmayne gegen Johnny Depp: Im zweiten Abenteuer von Joanne K. Rowlings Fantasyreihe muss Newt Scamander einen jungen Zauberer vor der Machtgier des skrupellosen Magiers Grindelwald schützen.

