Ein Sonntag bei Mozart – der Kids Day am 24. April

Spannendes Programm bei kostenlosem Eintritt im Mozarthaus Vienna

Wien (OTS) - Nicht nur in Salzburg, sondern auch in Wien hat Wolfgang Amadé Mozart gewirkt – mehr noch: er hatte seine produktivsten Jahre in Wien. Im Mozarthaus Vienna, einem Museum der Wien Holding, können Besucher*innen die einzige noch erhaltene Wiener Wohnung des Musikgenies erkunden, in welcher er mehr Musik komponierte als an irgendeinem anderen Ort. Mit kostenlosem Eintritt und einem tollen Programm für Groß & Klein feiert das Mozarthaus Vienna den Kids Day am 24. April 2022.

Workshops, Lesungen, interaktive Stationen und vieles mehr

Am Sonntag, 24. April 2022, öffnet das Mozarthaus Vienna zwischen 10.00 und 18.00 Uhr seine Pforten für den Kids Day. Bei freiem Eintritt können Kinder und Erwachsene den ganzen Tag über das Museum erkunden und am spannenden Programm teilnehmen. Um 11.00 und 17.00 Uhr findet eine Lesung und ein Kinderworkshop mit Melanie Laibl, Autorin einer Mozartgeschichte der beliebten Kinderzeitschrift „Papperlapapp“, statt.

Für die Lesungen wird um Anmeldung gebeten: Telefonisch unter +43-1-5121791 oder per Email unter ticket @ mozarthausvienna.at.

Am Kids Day gibt es zwischen 12.00 und 15.00 Uhr quer durch das Museum viele Stationen zu entdecken. Jede Station lässt die Entdecker*innen weiter in Mozarts Welt eintauchen. Vielleicht bekommen die Fleißigsten sogar den ganzen Stationen-Sammelpass voll?

Termin:

Sonntag, 24. April 2022, von 10.00 bis 18.00 Uhr im Mozarthaus Vienna (Domgasse 5, 1010 Wien)

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at