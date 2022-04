Kleine Zeitung präsentiert: Die neue Kommunikationsagentur NEUNZEHN-NULL-VIER-

Graz (OTS) - Die Kleine Zeitung gründet die Kommunikationsagentur NEUNZEHN-NULL-VIER- um Marken noch besser mit Communitys verbinden zu können. Offizieller Startschuss ist der 19.04.2022. Damit erhalten Kunden alles aus einer Hand: Research- und Concept-, Creative- sowie Media-/Dataservices. Das Storytelling ist inspiriert von gutem Journalismus und Themen, die die Zukunft prägen. Mit einem Ziel: relevante Botschaften zu entwickeln und Geschichten zu erzählen, die bei den Menschen ankommen.

Seit über einem Jahr wird im Verlagshaus Kleine Zeitung an der Umsetzung einer neuen Einheit gearbeitet und nun heißt es ganz offiziell: Willkommen an Bord, „NEUNZEHN-NULL-VIER-DIE-KOMMUNIKATIONSAGENTUR-DER-KLEINEN-ZEITUNG-“. Was es mit dem Namen auf sich hat? 1904 ist das Jahr der Erstausgabe der Kleinen Zeitung. Was danach folgt, ist eine über einhundertjährige Erfolgsgeschichte. Der Name NEUNZEHN-NULL-VIER- ist also nicht willkürlich gewählt und vor allem nicht unwesentlich für die Strategie der neuen Kommunikationsagentur:

„Wir machen für unsere Kund*innen das, was wir als Medium seit über 100 Jahren für unsere Leser*innen bzw. User*innen machen: Botschaften und Inhalte zu entwickeln, die relevant sind. Denn gutes Storytelling schafft es, Marken in den Köpfen und Herzen der Menschen zu verankern, sie zu inspirieren, aufzuklären und zu unterstützen in einer Welt, in der an die 5000 Werbebotschaften pro Tag auf sie einprasseln“, so Nina Prehofer, die gemeinsam mit Pierre Bechler NEUNZEHN-NULL-VIER- leitet.

Dabei geht es bei NEUNZEHN-NULL-VIER- bei weitem nicht nur um Storytelling, bzw. Content-Marketing, sondern um Markenpositionierung, Brand-Strategie, Konzeption, Redaktion, Grafik Design, Text über Podcast bis zur Fotografie und Video-Produktion. Die Ausspielung erfolgt Zielgruppen gerecht, online oder offline, auf allen Kanälen der Kleinen Zeitung und selbstverständlich darüber hinaus. Warum das für einen Verlag wie die Kleine Zeitung so relevant ist?

Thomas Spann: „In einer Zeit, die höchstmögliche Flexibilität erfordert, bietet eine NEUNZEHN-NULL-VIER- auch für unsere Kund*innen viele Vorteile dank eines größeren Portfolios mit zeitgemäßen Kommunikationslösungen. Mit diesen Angeboten können wir noch besser auf die Nachfrage reagieren und vor allem eine ganzheitliche Betreuung garantieren.“

Kleine Zeitung Werbemarktleiter Oliver Bergauer ergänzt: „Durch das erweiterte Angebot werden wir die Beziehung zum Kunden nachhaltig vertiefen und stärken. Es sollen Markengeschichten erzählt werden, die für die Zielgruppen unserer Werbekunden einen echten Mehrwert stiften“

Hinter dem Angebot von NEUNZEHN-NULL-VIER- stehen Spezialisten aus den Bereichen Strategie, Konzeption, Text, Design, Social Media und Performance Marketing. Begleitet werden die Kunden von erfahrenen Key Account-Managern, angeführt wird das Team von Nina Prehofer und Pierre Bechler, die sowohl mit langjähriger Agenturerfahrung als auch Sales-Expertise punkten.

Pierre Bechler ist begeistert vom neuen Konzept und dem Engagement des Teams für ein gemeinsames Ziel: „Zusammen wollen wir unsere Kunden langfristig dabei unterstützen, ihre Kommunikationsziele zu erreichen. Unser Team mit Profis aus allen Bereichen und Büros in Graz und Klagenfurt stellt die Basis einer erfolgreichen Betreuung dar. Bei uns bekommt man alles aus einer Hand und mit persönlichem Service in zwei Bundesländern sowie über deren Grenzen hinaus.“

Die Nähe zum Kunden ist nur eine von vielen Vorteilen, mit der Neugründung kann die Erfahrung von NEUNZEHN-NULL-VIER- im Bereich der Content-Erstellung noch zielgerichteter für den Werbeerfolg der Kunden eingesetzt werden. Marken mit Communitys zu verbinden ist für NEUNZEN-NULL-VIER- mehr als nur ein Satz. Denn: „Wir glauben, dass gute Geschichten die Zukunft sind, wenn sie Sinn und Nutzen stiften", sind sich Prehofer und Bechler einig.

