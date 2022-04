Mit mehr (Muskel)kraft zu 6 Punkten

Linz (OTS) - Mit dem EMS-Training des österreichischen EMS-Marktführers M.A.N.D.U., der von Linz aus in ganz Österreich und Amerika expandiert, bereitete sich der Zweitliga-Meister der österreichischen Fußball-Bundesliga aus der Linzer Stahlstadt, Blau-Weiß Linz, auf die nächsten beiden wichtigen Meisterschaftsspiele vor. Mit „Muskeln aus Stahl“ dank des M.A.N.D.U.-Trainings nimmt die blau-weiße Meisterelf am Freitag gegen den SV Horn und am Ostermontag das Heimspiel gegen Wacker Innsbruck in Angriff, ganz nach dem Motto „Mit mehr (Muskel)kraft zu 6 Punkten“. Beim Heimspiel gegen Innsbruck tritt M.A.N.D.U. zudem als Matchsponsor auf.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Blau-Weiß Linz als Matchsponsor am Ostermontag unterstützen und zudem dem amtierenden Zweitliga-Meister der österreichischen Fußball-Bundesliga mit unserem Muskeltraining bei der Spielvorbereitung gegen den SV Horn und Wacker Innsbruck helfen können“, sagt M.A.N.D.U.-Initiator Philipp Kaufmann und ergänzt: „Bei M.A.N.D.U. kombinieren wir hocheffizientes EMS-Ganzkörper-Training mit individuellem Personal Coaching für Muskeln in Rekordzeit - und das in nur 15 Minuten einmal pro Woche. Das soll Blau-Weiß Linz den Extra-Kick und die entscheidenden 15 Prozent mehr Kraft und Frische geben, um in den beiden Spielen je 3 Punkte einzufahren.“

Neben Spielübersicht, guter Technik und Ballbeherrschung, taktischem Verständnis und unbändigem Einsatzwillen braucht es als Basis für eine erfolgreiche Fußball-Mannschaft vor allem auch Kraft, wie Ex-Bundesliga-Profi und M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Christian Mayrleb weiß: „Das Personal Coaching von M.A.N.D.U. gibt genau die Kraft und Motivation, die es für einen erfolgreichen Meisterschaftsendspurt und die nächsten wichtigen Spiele braucht.“ So sehen das auch Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner, Kapitän Michael Brandner sowie Matthias Seidl und Fabio Strauss, die sich vom EMS-Training begeistert zeigten: „Muskelkraft und Beweglichkeit sind die beiden Grundpfeiler für einen athletischen Fußballspieler, auf dem alle anderen Faktoren aufbauen. Mit dem M.A.N.D.U.-Training und der Kräftigung der Tiefenmuskulatur runden wir unsere Spielvorbereitung perfekt ab.“

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Luger BSc MSc

Pressesprecher

sebastian.luger @ mandu-one-life.com,

+43 (5) 9987-531/+43 699 18900531

M.A.N.D.U. one life GmbH, Breitwiesergutstr. 10, 4020 Linz

Ein Unternehmen der KaufmannGruppe. www.mandu.one