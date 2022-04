Stadt Wien – Kindergärten: Große Vorfreude auf das Osterfest!

Wenn Eier bunt bemalt und Osternester gestaltet werden, dann ist Osterzeit.

Wien (OTS) - In den städtischen Wiener Kindergärten ist die Vorfreude auf das Osterfest schon groß! In den vergangenen Wochen wurden mit großer Freude gemeinsam traditionelle Ostervorbereitungen getroffen: Beispielsweise sind Eier mit dem Saft der roten Rübe oder Tee gefärbt, Osterbäume geschmückt oder Osternester gestaltet worden.

Das Feiern von Festen hat in den Kindergärten der Stadt große Bedeutung. Bei der Vorbereitung und während der Feiern sind die Kinder aktiv miteingebunden und können wichtige Erfahrungen in der Gemeinschaft der Gruppe erleben. Wiederkehrende Feste und Brauchtum vermitteln den Jüngsten ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und ermöglichen die Orientierung im Jahreskreis.

Dazu Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Das Osterfest ist für unsere Jüngsten ein echtes Highlight, auch im Kindergarten. In die funkelnden Augen der Kinder sehen zu können, wenn sie Ostereier färben, Osterneste basteln oder ihre Kindergruppe festlich schmücken, erfüllt auch mich als Stadtrat mit sehr viel Freude. Traditionelle Feste wie Ostern vermitteln den Kindern im Kindergarten Freude, Kreativität und Aktivität, und das ist insbesondere in durch die Pandemie geprägten Zeiten besonders wichtig! Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Kindergärten sehr für den unermüdlichen Einsatz bedanken und wünsche ein frohes Osterfest.“

Auch das Erwachen der Natur wird thematisiert. Aktivitäten wie Blumen säen oder das Pflanzen von Kräutern sind dabei Bestandteil der Bildungsarbeit. Kinder beobachten neugierig Pflanzen beim Wachsen und freuen sich, wenn sie die Kräuter später ernten können.

„Bildungsangebote im Kindergarten als erste Bildungseinrichtung orientieren sich an den Bedürfnissen sowie Interessen der Kinder. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, den Jüngsten im Alltag nicht nur Normalität und Kontinuität zu vermitteln, sondern auch mit besonderen Festen Freude zu bereiten. Dass dies möglich ist, ist den engagierten Teams in den Kindergarten- und Hortstandorten zu verdanken.“ erklärt Daniela Cochlár, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten.

Die Kinder blicken dem Osterfest aufgeregt entgegen. Den Höhepunkt stellt das Suchen der Osternester dar. Die Kinder sind gespannt mit welchen Überraschungen ihre Nester gefüllt sind. Zum Abschluss der Ostervorbereitungen gibt es in vielen Kindergärten eine gemeinsame Osterjause. Diese schmeckt den Kindern besonders!





