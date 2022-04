Jetzt geht’s los: Mediengespräch zur Kaiser Wiesn Wien

Veranstalter präsentieren Details zum größten Wiener Oktoberfest am Donnerstag, den 21. April 2021, um 10.30 Uhr, im Riesenrad Panorama Café

Wien (OTS/LCG) - Wir freuen uns die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum Auftakt-Mediengespräch für die Kaiser Wiesn Wien im Wiener Prater am Donnerstag, den 21. April 2021, um 10.30 Uhr, in das Riesenrad Panorama Café (1020 Wien, Riesenradplatz 2) einladen zu dürfen.



Von 22. September bis 9. Oktober 2022 feiert Österreichs größtes Oktoberfest auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater Premiere. Mit der Brauchtumsveranstaltung setzen die Veranstalter einen starken Impuls für die Wiener Wirtschaft und Kultur und präsentieren ein vielseitiges und hochkarätiges Programm für die ganze Familie. Drei große Festzelte, fünf Almen und das stimmungsvolle Festgelände laden 18 Tage lang zu einem Brauchtumsfest der Superlative, das auch in Sachen Klimaschutz, Sicherheit und regionaler Wertschöpfung neue Standards setzen möchte.

Ihre Gesprächspartner sind:

Bernhard Mitteröcker , Brauunion

, Brauunion Johann Pittermann , Kaiser Wiesn im Wiener Prater

, Kaiser Wiesn im Wiener Prater Daniela Schlawin , Wojnars

, Wojnars Johann Schlögl , Wiesbauer – Österreichische Wurstpezialitäten

, Wiesbauer – Österreichische Wurstpezialitäten Thomas Waldner , Kaiser Wiesn im Wiener Prater

, Kaiser Wiesn im Wiener Prater Christoph Zich, Bezirksvorsteher-Stellvertreter (Wien Leopoldstadt)

Im Anschluss an das Mediengespräch laden wir zum Bieranstich mit Georg Mayrhofer aka. Wiesn Schurli. Für die musikalische Begleitung sorgt Wutzlbold.

+++ AKKREDITIERUNG UND COVID-19-HINWEIS +++

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung auf leisure.at/anmeldung möglich. Bitte informieren Sie sich vor Besuch der Veranstaltung über die aktuell gültigen Covid-19-Verordnungen der Stadt Wien.



Mediengespräch: Kaiser Wiesn im Wiener Prater

Datum: 21.04.2022, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Riesenrad Panorama Café

Riesenradplatz 2, 1020 Wien, Österreich

Url: https://kaiserwiesn.at/de/meta/presse/101162

+++ AKKREDITIERUNG +++ Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich. Jetzt anmelden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Stefanie Harnoncourt-Unverzagt

Tel.: +43 699 19141300

sharnoncourt @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse