Sima: Kostenlose Radfahrkurse für 20.000 Wiener Volksschulkinder – Anmeldung startet

Angebot an Kursen der Stadt Wien stark ausgeweitet - Neue Radübungsplätze in der Seestadt, in Liesing und Ottakring

Wien (OTS) - Mit kostenlosen Radfahrkursen unterstützt die Mobilitätsagentur Kinder beim Radfahren lernen, in diesem Schuljahr wird das Angebot der Stadt stark ausgeweitet. Auf fünf Übungsplätzen in ganz Wien können bei über 1.000 Kursterminen Kinder der 3. und 4. Klasse Volksschule Radfahrkurse besuchen. Pädagog*innen können Kurse ab sofort buchen.

„Wir forcieren den Radverkehr in unserer Klimamusterstadt auf allen Ebenen und wollen natürlich auch die Kinder begeistern. Mit der Ausweitung des kostenlosen Kursangebots ermöglichen wir heuer über 20.000 Volkschulkindern Radfahren zu lernen und ihre Radliebe zu entdecken“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. „Wenn die Erwachsenen von morgen schon heute gerne umweltverträglich unterwegs sind, ist das ein wirksamer Beitrag für den Klimaschutz.“

Martin Blum, Radverkehrsbeauftragter und Geschäftsführer der Mobilitätsagentur Wien ergänzt: „Neben Spaß erwerben die Kinder bei den kostenlosen Radfahrkursen vor allem auch wichtige Kompetenzen für den Straßenverkehr. Damit können sie zukünftig nicht nur klimafreundlich, sondern auch in der Stadt unterwegs sein.“

Anmelden jetzt: Radfahrkurse für Volksschulen von 20. April bis 4. November

Die kostenlosen Radfahrkurse für Volksschulen werden über klimaaktiv mobil, der Klimaschutzinitiative des BMK im Verkehrsbereich, finanziert und in der Bundeshauptstadt gemeinsam mit der Mobilitätsagentur Wien – im Auftrag der Stadt Wien – organisiert und von Radfahrtrainerinnen und -trainern der Radfahrschulen „FahrSicherRad“, „Schulterblick – Die Radfahrschule“ und „EasyDrivers“ durchgeführt.

Die Volksschul-Radfahrkurse finden zwischen 20. April und 4. November an Schultagen statt. Interessierte Pädagoginnen und Pädagogen können sich hier informieren und die Kurse auch gleich online buchen auf: www.fahrradwien.at/radfahrkurse

Mehr Platz zum Üben: Neue Radübungsplätze in der Seestadt, in Liesing und Ottakring

Die Kurse finden beim Radmotorikpark Kaisermühlen und auf einem eigens eingerichteten Radübungsplatz am Naschmarktparkplatz statt. Darüber hinaus wird beim Radspielplatz in der Seestadt Aspern und im „Verkehrsgarten Elisenstraße“ von Jugend am Werk in Liesing Radfahren trainiert. Ab dem Wintersemester gibt es mit einem eigens eingerichteten Radübungsplatz in Ottakring einen fünften Übungsplatz in der Stadt. Dieser wird bereits im Sommer für Summer City Camp Kurse und Offene Trainings genutzt.

Summer City Camps und Offene Trainings

Für Spaß und Bewegung sorgen Radfahrkurse für Kinder auch bei den diesjährigen Summer City Camps. Im Rahmen der Summer City Camps Ferienbetreuung der Stadt Wien werden für teilnehmende Kinder 16 Sommer-Radwochen angeboten. Darüber hinaus gibt es für alle Wiener Kinder zwischen 23. April und Ende Oktober immer Freitags, Samstags oder Sonntags am Radmotorikpark Kaisermühlen, am Radübungsplatz Naschmarkt und am Radspielplatz Seestadt Offene Radfahr-Trainings. Ab dem 1. Juli gibt es immer Freitag und Samstag auch am neuen Radübungsplatz Ottakring offene Trainings.

https://www.fahrradwien.at/gratis-radfahrtrainings-fuer-kinder/

Die Stadt & Du: Mobilitätsbildungsprogramm für Volksschulen

Die Kinder-Radfahrkurse der Mobilitätsagentur Wien sind Teil des Mobilitätsbildungsprogramms „Die Stadt & Du“. Pädagog*innen, die einen Radkurs buchen, bekommen weitere, abgestimmte kostenlose Unterrichtsmaterialien zur Hand, mit denen im Unterricht die Themen Mobilität und Verkehrssicherheit altersgerecht behandelt werden. Das Mobilitätsbildungsprogramm bietet mit den drei Themenboxen „Schulweg“, „Grätzl“ und „Fahrrad“ umfassendes Material zu Mobilität in der Stadt für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Die „Die Stadt & Du“-Fahrrad-Box dient auch als Vorbereitung für die freiwillige Radfahrprüfung.

Infos und Bestellmöglichkeit für Pädagog*innen: https://www.diestadtunddu.at/

