OeEB und Bank Gutmann mobilisieren 72 Mio. Euro für Entwicklungs- und Schwellenländern

Wien (OTS) - Der Gutmann OeEB Impact Fund – ein Gemeinschaftsprojekt der Oesterreichischen Entwicklungsbank (OeEB) und Bank Gutmann – beendet erfolgreich die Phase der Kapitalaufnahme. Insgesamt 72 Mio. Euro konnten vom privaten Sektor mobilisiert werden. Die Mittel werden in Fonds investiert, die die Lebensbedingungen von Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern nachhaltig verbessern.

Impact Investing – das gleichzeitige Streben nach finanzieller Rendite sowie nach vorab definierten sozialen und / oder ökologischen Zielen – hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der von der OeEB und Bank Gutmann initiierte Fonds ging im Dezember 2019 mit den ersten Kapitalzusagen an den Start. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Ansatz trotz Pandemie Zugänge zu Kunden gefunden haben und insgesamt rund 72 Mio. Euro von 48 privaten und institutionellen Investoren mobilisieren konnten“, so Friedrich Strasser, Mitglied des Vorstands der Bank Gutmann AG.

„Gerade angesichts der Covid-19-Pandemie stehen Entwicklungs- und Schwellenländer vor enormen Herausforderungen. Erstmals seit Jahrzehnten nimmt die Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen wieder zu. Um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, die u.a. die Beendigung von Armut vorsehen, zu erreichen, fehlen pro Jahr rund 3 Billionen US-Dollar. Diese Summe hat sich innerhalb der letzten Jahre nochmals massiv erhöht und kann von der öffentlichen Hand allein nicht aufgebracht werden – es braucht auch private Investoren. Wir freuen uns, mit dem Gutmann OeEB Impact Fund privaten Anlegern eine Möglichkeit zu geben, Kapital ertragreich und zugleich sinnstiftend anzulegen“, so Hannes Manndorff, Managing Director der Abteilung Equity der OeEB.

Gezielt Gutes tun

Übergeordnetes Ziel des Gutmann OeEB Impact Funds ist die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Insbesondere trägt der Fonds zur Schaffung von guter und fairer Beschäftigung, dem Anstieg von lokalem Einkommen und der Entwicklung von Märkten und Sektoren bei, während gleichzeitig verantwortungsvoll und umweltfreundlich gehandelt und Nutzen für lokale Gemeinden gestiftet wird. Diese Indikatoren sowie der Beitrag zu den Sustainable Development Goals werden auf Basis des von der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft entwickelten "Development Effectiveness Rating" (DERa©) Tools jährlich gemessen, um gegebenenfalls rasch geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Zielerreichung einleiten zu können.

Investitionen mit Wirkung

Innerhalb der Laufzeit sollen zehn Investitionen in Zielfonds getätigt werden, welche wiederum direkt in kleine und mittelständische Unternehmen des Privatsektors oder Finanzinstitutionen investieren. Die Fokusregionen des Fonds sind Asien, Afrika und Lateinamerika. Bisher wurde in einen KMU-Fonds in Afrika, einen globalen Fonds im Fintech-Bereich und einen weiteren KMU-Fonds in Südostasien investiert. Per Ende 2021 investierten diese drei Fonds in 24 Unternehmen und ermöglichten 3,4 Millionen bisher unterversorgten Privatkunden und 900.000 KMUs neuen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Bis 2025 sollen durch diese drei Fonds insgesamt über 25.000 neue lokale Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Gutmann OEB Impact Fonds wird voraussichtlich bis Ende 2022 in vier weitere Zielfonds im KMU und Financial Inclusion-Bereich investieren.

Über die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB)

Die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ist seit 2008 die Entwicklungsbank der Republik Österreich und zu 100 Prozent im Besitz der Oesterreichischen Kontrollbank AG. Als Spezialinstitut finanziert sie private Investitionsvorhaben in Entwicklungs- und Schwellenländern, die sowohl wirtschaftlich als auch entwicklungspolitisch sinnvoll sein müssen. Projektbegleitend werden Programme unterstützt, mit denen zusätzliche Entwicklungseffekte erzielt werden. www.oe-eb.at.

Über Bank Gutmann

Die 1922 gegründete Privatbank Gutmann ist auf Vermögensverwaltung und unabhängige Anlageberatung spezialisiert und Marktführer in Österreich. Die Mehrheit der Bank ist im Besitz der Familie Kahane. Zum Kreis der Eigentümer gehören auch leitende Mitarbeiter, die als Partner an der Bank beteiligt sind. Derzeit verwaltet Gutmann ein Kunden­vermögen von 26,3 Mrd. EUR (Stand per 31.03.2022). Das uns anvertraute Vermögen hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt. Zu den Kunden zählen in- und ausländische Unternehmer sowie Unternehmerfamilien, Stiftungen, vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren. Das Traditionshaus wurde mehrfach als führende Privatbank in Österreich, im deutschen Sprachraum und in den CEE-Ländern ausgezeichnet.

