Bike-Boom: Für Wunschrad jetzt ins Geschäft

Aktuell erkennen wir zwei Phänomene im Sportfachhandel. Zum einen sind Menschen durch die Covid-19-Krise gesundheitsbewusster und sportlich aktiver. Und zum anderen begeistern sich auch ambitionierte Sportlerinnen und Sportler zunehmend an den neuesten Entwicklungen der E-Bikes. Das Image eines Pensionistenrads hat das E-Bike längst abgelegt Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich

Wien (OTS) - Nicht nur die wärmeren Temperaturen, auch die Energiepreise und die steigende Besorgnis um die Klimakrise lassen Österreicherinnen und Österreicher vermehrt auf das Rad steigen. Dies zeigt sich auch im Sportfachhandel. Bikes sind gefragt wie nie zuvor. Insbesondere der E-Bike-Sektor wächst überproportional. Rund 40 Prozent aller verkauften Fahrräder sind bereits E-Bikes. Sport und Bikes haben vor allem im Alltag an Bedeutung gewonnen. „Aktuell erkennen wir zwei Phänomene im Sportfachhandel. Zum einen sind Menschen durch die Covid-19-Krise gesundheitsbewusster und sportlich aktiver. Und zum anderen begeistern sich auch ambitionierte Sportlerinnen und Sportler zunehmend an den neuesten Entwicklungen der E-Bikes. Das Image eines Pensionistenrads hat das E-Bike längst abgelegt“ , so Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich, über die hohe Nachfrage an E-Bikes. Speziell für Kurzstrecken sind Fahrräder praktische und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel. Der Trend, Rad statt Auto, zeigt sich auch in der Nachfrage an Cargo Bikes, den sogenannten Lastenfahrrädern. Aber auch Mountainbikes, Citybikes, Gravelbikes und Kinderbikes werden verstärkt nachgefragt. Weitere Informationen finden Sie unter:

