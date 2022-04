Casio bringt Octagonal G-SHOCK mit erweiterten Funktionen auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - Kultige 2100er Linie mit Bluetooth®-Konnektivität und Solarladesystem

Casio Computer Co., Ltd. Stellte heute die neueste Ergänzung der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK vor. Die fünf neuen GA-B2100 Uhren sind die ersten in der kultigen achteckigen 2100er Linie, die mit Smartphone Link Konnektivität über Bluetooth® und Solarladefunktion ausgestattet sind.

Das 2019 erschienene Basismodell GA-2100 ist eine zeitgemäße Interpretation der allerersten G-SHOCK, der DW-5000C. Das schlichte, stilvolle Design war weltweit beliebt, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern.

Mit Bluetooth®-Konnektivität und einem Solarladesystem bieten die neuen stoßfesten GA-B2100-Uhren ein ganz neues Maß an Komfort. Die Smartphone-Kopplung* über Bluetooth® sorgt für eine genaue Zeitmessung. Das Tough Solar Ladesystem wandelt das Licht von Leuchtstofflampen und anderen Quellen effektiv in Strom um, so dass ein regelmäßiger Batteriewechsel nicht mehr erforderlich ist.

* Erfordert das Herunterladen der speziellen CASIO WATCHES App.

Darüber hinaus verfügen diese Uhren über ein schlankes Modul mit optimierter Komponentenanordnung, um das kompakte Zifferblatt, für das die 2100er-Linie bekannt ist, beizubehalten und dennoch erweiterte Funktionen zu bieten. In Kombination mit der Carbon Core Guard-Struktur, die das Modul mit einem Gehäuse aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff schützt, ergibt sich eine hohe Stoßfestigkeit und ein kompaktes Gehäuse, das dennoch die gleiche Länge und Breite wie das GA-2100 aufweist.

Für diese Ergänzungen kehrt Casio zu den klassischen Farben zurück, die zuerst in der G-SHOCK 5600er-Linie verwendet wurden, und reproduziert die gelben, grünen und blauen Farben der DW-5600C-9BV (erschienen 1987, EOL), DW-5600B-3V (erschienen 1987, EOL) und DW-5600B-2V (erschienen 1987, EOL). Es gibt auch zwei schwarze Optionen - ein schwarz-graues Modell im gleichen Farbschema wie das DW-5600C-1V (1987 erschienen, EOL) aus der ursprünglichen 5600er-Serie sowie ein komplett schwarzes Modell.



Modell Farbe



GA-B2100-1A Schwarz × Grau

GA-B2100-1A1 Schwarz × Schwarz



GA-B2100-2A Blau



GA-B2100-3A Grün



GA-B2100C-9A Gelb



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Casio Computer Co.

