Goldene Ostereier

Gestreift, getupft und unifarben reihen sich neuerdings Ostereier in Gold- und Bronzetönen in den Regalen des Lebensmittelhandels.

Linz (OTS) - Ein Wink, dass Gold ein bestehender Wert ist? Ein Hinweis, unsere Finanzen aufgrund von Inflation und Teuerung in Gold anzulegen? Oder ist es nur ein neuer Trend, der neben den gewohnten bunten Ostereiern Glanz in unser Leben bringen soll?

Nun, ob wirklich eine Botschaft dahintersteckt, sei dahingestellt. Schön anzusehen sind die goldenen Ostereier allemal. Und Fakt ist, dass Gold zu den bleibenden Werten zählt.

Besonders Kinder freuen sich auf das Osterfest. Neben dem Ostereier suchen gehören auch Geschenke zum Fest dazu. Wenn sie dann auch noch bleibenden Wert haben, umso besser.

Andreas Fellner, Vorstand Partner Bank: Gold gilt seit jeher als Universalwährung. Physisches Gold überdauert Inflationszeiten und hat immer einen Wert, auch über Jahre hinweg. Das Edelmetall ist sehr gefragt und ist als ein Element der Vorsorge gut geeignet.



Zuwachs bei Goldanlagen

Die Attraktivität von Goldanlagen hat stark zugenommen. Lag im Jahr 2000 der Wert pro Feinunze Gold noch bei rund 312,- USD, so entwickelte sich der Kurs stetig nach oben und erlangte ein Hoch 2011 mit einem Wert von USD 1.895,- pro Feinunze. Der aktuelle Kurs liegt bei 1.925,- US-Dollar.

Mit Sachwert-Strategie der Inflation trotzen

Wer seinen Kindern etwas schenken möchte, wovon sie lange profitieren, der sollte über einen Goldsparplan nachdenken. Die Partner Bank bewahrt als Depotbank physisches Gold und Goldbarren in einem Tresor für die Kunden auf. Um den Kindern das Thema Goldsparplan näher zu bringen, ist es jederzeit möglich, sich die Goldbarren aushändigen zu lassen oder diese mit dem Kind zu besichtigen.

Andreas Fellner, Vorstand Partner Bank: Gold ist ein wertvolles Edelmetall und zugleich ein Anlageobjekt. Mit einem Goldsparplan investiert man regelmäßig Kapital in Gold. Um Kursschwankungen entgegenzuwirken, sind monatliche Goldeinkäufe zu empfehlen. Bei niedrigen Kursen wird dann mehr Gold gekauft, bei höheren Kursen entsprechend weniger. Man kann also von einem möglichen Cost-Average-Effekt profitieren. Gold als ein Element in der Vorsorge zu haben ist vernünftig, sollte aber maximal 5-10 Prozent des Portfolios ausmachen, denn Variantenreichtum, wie die bunte Vielfalt der Ostereier, gilt auch bei den Finanzen. Diversifikation lautet die Devise auch bei der Vorsorge.

Über die Partner Bank:

Die Partner Bank ist eine Vorsorgebank. Sie ist darauf spezialisiert, in Partnerschaft mit Vermögensberatern und Finanzdienstleistern, Menschen bei ihrer Finanzplanung und beim Aufbau ihrer Vorsorge mit Qualitätsaktien, erstklassige Fonds, Festgeld und Gold zu beraten und zu begleiten. Die Partner Bank setzt dabei auf Hybridberatung, d.h. die Verbindung von persönlicher Beratung und unterstützenden digitalisierten Prozessen.

