TCL Europe stellt kategorienübergreifende Produkte für neue Unterhaltungs- und Home-Lifestyle-Erlebnisse vor

[1] Die Waschmaschinen der TCL P2-Serie gibt es in den Größen 8 kg, 9 kg und 10 kg.

[2] Die Waschmaschine und der Trockner der Serie TCL P2 gibt es mit 8 kg und 5 kg

Trocknungskapazität.

[3] Die 2-in-1-Staubsauger Sweeva 3000M und 3500M werden in Europa ab Mai erhältlich sein. Die Luftreiniger der Breeva Pro Series 700 und 400 werden in Europa ab Juni erhältlich sein.



[4] Erhältlich in 75'' und 65''

[5] 1.920 lokale Dimmzonen auf 75'' / 1.080 lokale Dimmzonen auf 65''



[6] Erhältlich in 75''/65''/55''

[7] Erhältlich in 75''/65''/55''/50''/43''

[8] Erhältlich in 75''/65''/55''/50''/43''

