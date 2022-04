Eurovision Song Contest 2022 im ORF: Die Outfits von LUM!X feat. Pia Maria

New Yorker Streetstyle trifft futuristische Romantik und sportive Zwanglosigkeit

Wien (OTS) - „Back In Black“ lautet das Motto bei LUM!X feat. Pia Maria, den österreichischen Teilnehmern des Eurovision Song Contests 2022. Die Outfits, die sie für die große ESC-Bühne in Turin gewählt haben, ähneln dem Styling in ihrem Musikvideo zu „Halo“ und sind vorwiegend in Schwarz gehalten. Die Designer ihrer Outfits haben sie nach ihrem Wohnort ausgewählt: LUM!X, der aktuell in Mailand lebt, entschied sich für den italienischen Stylisten Andreas Mercante und Pia Maria wird von der Tiroler „Manufaktur Herzblut“ ausgestattet.

Der Look von LUM!X ist inspiriert vom Streetwear-Stil, der in den 1990er Jahren in New York entstand, und ist ganz in Schwarz gehalten:

Er trägt eine glänzende Jacke aus Vinylstoff, ein dazu passendes glänzendes T-Shirt aus technischem Stoff und eine bequeme Hose der „44 Label Group“. Dazu kommen Schuhe von Bruno Bordese und handgefertigter Schmuck aus altem Silber von nove25. Dazu LUM!X:

„Mein Outfit ist vom berühmten italienischen Stylisten Andreas Mercante zusammengestellt worden und hat einen Touch von 90s Disco sowie auch klassische Streetwear-Elemente. Die raffinierten Materialien gemeinsam mit den Schuhen und den handgefertigten Accessoires geben meinem Look einen einzigartigen Touch.“

Die Materialen von Pia Marias Bühnenoutfit drücken besondere Stärke aus, spiegeln eine harmonische Silhouette wider und bieten Bewegungsfreiheit und Tragekomfort für die Performance auf der ESC-Bühne. Die Designstücke bestehen aus technologisch gefertigten Stoffen, Kunstprints und synthetischem Leder und sind mit Applikationen, Nieten und Kristallen veredelt. Die von Markus Spatzier, dem Designer der „Manufaktur Herzblut“, selbst designten Accessoires runden den Look ab. Pia Maria dazu: „Ich bin beim Musikvideo-Dreh zu ‚Halo‘ auf die ‚Manufaktur Herzblut‘ gestoßen. Die Teile sind außergewöhnlich und haben einen hohen Wiedererkennungswert. Das Stage-Outfit wurde individuell für mich designed und geschneidert – und ist auch in Zusammenarbeit mit mir entstanden. Es sind tolle Materialien und Stoffe, der Druck auf meinem Top zeigt ein Körper-Schmuckstück, das schon im Musikvideo zu sehen war, und mein absolutes Highlight ist die Jacke, in der ich mich richtig wohl fühle.“

Fotos von den Outfits von LUM!X feat. Pia Maria sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Der Eurovision Song Contest live in ORF 1

Der größte TV-Unterhaltungsevent der Welt geht wieder an drei Abenden über die Bühne. Das erste Semifinale, in dem LUM!X feat .Pia Maria mit Startnummer 13 für Österreich antreten, steht am Dienstag, dem 10. Mai, das zweite am Donnerstag, dem 12. Mai, und das Finale am Samstag, dem 14. Mai, live aus Turin jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

