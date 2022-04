Konzert „Haiku Lieder“ am 20.4. im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS) - Im Zeichen der langjährigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Bezirk Döbling und dem Bezirk Setagaya (Tokio) steht eine Veranstaltung im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) am Mittwoch, 20. April. Beginn ist um 19.00 Uhr (Einlass: ab 18.30 Uhr). Das Publikum hört erbauliche Vertonungen der japanischen Gedichtformen „Haiku“ und „Tanka“, meisterlich dargeboten von Risako Hiramatsu (Sopran) und Miyuki Schüßler (Klavier). Der Eintritt zum Konzert mit dem Titel „Haiku Lieder“ ist kostenlos. Die Organisator*innen des stimmungsvollen Musikabends freuen sich über Spenden.

Den Ehrenschutz der Veranstaltung hat der Bezirksvorsteher des 19. Bezirkes, Daniel Resch, übernommen. Das Publikum muss sich an die aktuellen Corona-Regelungen halten. Ebenso erforderlich sind Anmeldungen: reservierung.info.paulownia8@gmail.com.

