Expansionskurs in Wien Liesing geht weiter: gurkerl.at wächst auf 1.000 Mitarbeiter:innen

Wien (OTS) - Österreichs innovativster Online-Supermarkt gurkerl.at setzt seinen Wachstumskurs uneingeschränkt fort. Während in naher Zukunft bereits auf 1,5 Jahre gurkerl.at zurückgeblickt werden kann, steht schon jetzt ein immer stärkeres Team hinter dem Erfolgsgeheimnis. Per April 2022 kann gurkerl.at CEO Maurice Beurskens auf eine 1.000-köpfige Mannschaft zählen. So unterschiedlich die persönlichen Hintergründe aller Mitarbeiter:innen sind, eint sie alle eine Motivation und ein großes Ziel: die Leidenschaft für ihre Kund:innen und die Lebensmittelbranche in Österreich zu revolutionieren.

Zum offiziellen Start von gurkerl.at am 3. Dezember 2020 bestand das Team aus 200 Mitarbeiter:innen. Heute, 497 Tage später, ist die gurkerl.at Community bereits über 1.000 Mitarbeiter:innen stark. Die „Man- und Woman-Power“ am Standort in der Gutheil-Schoder-Gasse in Wien Liesing hat sich um 400 Prozent in knapp 1,5 Jahren erhöht. „ Jede:r unserer Mitarbeiter:innen ist mit Herzblut bei der Sache. In unserem dreistufigen Bewerbungsprozess ist der ‚Cultural Fit‘ wichtiger als der bisherige Lebenslauf. Bei gurkerl.at steht die Leidenschaft für unsere Kund:innen im Vordergrund. Jede: r unseres Teams geht die Extramile. Ist man dazu nicht bereit, ist es kein ‚Fit‘ “, erklärt CEO Maurice Beurskens.

Diverses Team mit vielfältigen Perspektiven

Aktuell besteht das gurkerl.at Team aus mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen mit rund 50 verschiedenen kulturellen Hintergründen. „ Wir haben Kolleg:innen aus Ägypten, Tunesien, Libyen, Marokko, aus der Ukraine, Polen, der Türkei, und so weiter. Es ist großartig, wie bunt unser Team ist und trotzdem alle den gurkerl.at Spirit teilen “, so Philipp Birnbaumer, Head of Talent Acquisition and Staff Planning bei gurkerl.at, „ Im Unternehmen gibt es echte Erfolgsgeschichten. Wir haben Kolleg:innen, die als Bot:innen oder Mitarbeiter:innen im Fulfillment Center bei uns begonnen haben und nicht geplant hatten, wohin es sie künftig ziehen würde. Dann wurden sie aber ‚Vollzeit-Gurkerl‘ mit zentralen Funktionen, weil ihnen die Arbeit hier so große Freude bereitet “. In Summe sind derzeit rund 66 Prozent der Mitarbeiter:innen bei gurkerl.at in Vollzeit beschäftigt, rund 34 Prozent gehen einer Teilzeit-Beschäftigung nach. Aktuell gibt es über 20 Positionen im Team zu vergeben, die unter karriere.gurkerl.at einsehbar sind. Im Laufe dieses Jahres sollen noch zirka 250 offene Stellen besetzt werden.



