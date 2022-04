ORF III am Gründonnerstag: Der erste Tag des „Triduum Sacrum“ live aus der Barockkirche Pinkafeld

Außerdem: „Magische Ostern“ und im Hauptabend „Die Passion Christi“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information steht am Gründonnerstag, dem 14. April 2022, im Zeichen des Osterfestes. Drei Teile der Doku-Reihe „Magische Ostern“ berichten über die „Geheimnisse der Karwoche“ sowie über das Osterfest „In Kärnten“ und „In Lienz“. Im Rahmen von „ORF III LIVE“ steht der Beginn des „Triduum Sacrum“ auf dem Programm. Im Hauptabend ist James Caviezel in Mel Gibsons Epos „Die Passion Christi“ zu sehen.

ORF III zeigt ab 13.25 Uhr drei Filme der Reportage-Reihe „Magische Ostern“: „Geheimnisse der Karwoche“ (13.25 Uhr) präsentiert Bräuche, die in der Karwoche gelebt werden, wie die Zubereitung verschiedener Fastenspeisen – zum Beispiel der traditionelle Spinat am Gründonnerstag. „In Kärnten“ (13.50 Uhr) misst man – neben den kunstvollen Fastentüchern für die Kirchenaltäre – auch den Weihkörben große Bedeutung bei, sei es bei den aufwendig bestickten Weihkorbdecken und oder bei den kulinarischen Köstlichkeiten, die im Korb landen und am Ostersonntag gesegnet werden. Auch die dortigen Osterfeuer werden besucht. „In Lienz“ (14.15 Uhr) wurden schon im 19. Jahrhundert traditionelle Osterspiele abgehalten. Ein besonderes Erlebnis ist das Schwingen der Osterratschen: Im Osttiroler Thurn wurden um 1870 erstmals Riesenratschen mit bis zu zehn Kilogramm Gewicht hergestellt. Bis heute werden diese Instrumente von kräftigen jungen Männern am Karfreitag und Karsamstag geschwungen.

„ORF III LIVE“ (19.00 Uhr) rückt den Start des „Triduum Sacrum aus der Barockkirche Pinkafeld“ in dem Mittelpunkt. Das Ostertriduum beschreibt die Liturgie im Zeitraum der heiligen Woche vor der Auferstehung von Jesus Christus. Am Gründonnerstag wird die Messe vom letzten Abendmahl zelebriert, die Fußwaschung vollzogen und das Allerheiligste übertragen. Die musikalische Leitung übernimmt Peter Tiefengraber, es singt der Kammerchor Forte Piano. Als Zelebrant führt Pfarrer Norbert Filipitsch durch die Messe.

Im Hauptabend präsentiert ORF III mit „Die Passion Christi“ (20.15 Uhr) Mel Gibsons Historiendrama über den Leidensweg von Jesus von Nazareth, dargestellt von James Caviezel.

