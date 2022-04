Schüler*innen bekommen in Wien kostenlose Unterstützung für ukrainischen Pflichtschulabschluss

Wien (OTS) - Die Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) der Stadt Wien und die Bildungsdirektion für Wien haben in Kooperation mit der Ukrainischen Samstagsschule in Wien und den Wiener Volkshochschulen (VHS) Unterstützungsmöglichkeiten für ukrainische Schüler*innen der 9. Schulstufe eingerichtet, damit diese ihren ukrainischen Pflichtschulabschluss per Distance Learning erwerben können. Starten wird die Unterstützung ab Mitte nächster Woche an der VHS Albin-Hanson-Siedlung, wo rund 50 bis 60 Plätze zur Verfügung stehen.

Der Zusammenschluss aus Magistratsabteilung 17, Bildungsdirektion für Wien, VHS und der Ukrainischen Samstagsschule in Wien bietet die nötigen Voraussetzungen dafür kostenlos an:

Arbeitsplätze mit einer sehr guten WLAN-Verbindung an VHS Standorten

Ukrainische Pädagog*innen stehen als Unterstützung für alle Schüler*innen mit Wiener Meldeadresse zur Verfügung

5 Tage die Woche, vormittags, 4 bis 5 Stunden täglich, ab Mitte April bis zum 31.5.2022

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Wir bieten in Wien rasche, unbürokratische Lösungen, um den jungen Menschen ihren Schulabschluss zu ermöglichen. Es ist wichtig, dass sie trotz des tragischen Krieges in der Ukraine ihre Bildungslaufbahn nahtlos fortsetzen können und so eine Chance auf Bildung und eine Zukunftsperspektive bekommen.“

Bildungsdirektor Heinrich Himmer: „Jede Maßnahme die Kindern Chancen gibt und das Weiterkommen fördert, unterstütze ich aus großer Überzeugung. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die es möglich machen jedes Kind in den Mittelpunkt zu stellen, egal woher es kommt.“

Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen Herbert Schweiger: „Krieg nimmt jungen Menschen nicht nur das zu Hause, sondern unterbricht auch ihre Bildungsperspektive. Daher ist es besonders wichtig, ukrainischen Schüler*innen rasch die nötige Infrastruktur bereitzustellen, damit sie ihren Abschluss machen und weitere Bildungschancen erlangen können“

Hintergrund und Details

Ein ukrainisches Abschlusszeugnis über die positive Absolvierung der 9. Schulstufe kann in Österreich anerkannt werden. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung stellt auf Antrag eine Bewertung aus, die die Vergleichbarkeit mit einem österreichischen Schulabschluss ermöglicht. Daher ist es von großer Bedeutung, dass Schüler*innen aus der Ukraine am Online-Unterricht teilnehmen und positive Abschlusszeugnisse erwerben.

Unterstützt werden sie dabei von ukrainischen Pädagog*innen, die in Zusammenarbeit mit der Ukrainischen Sonntagsschule ausgesucht und von der VHS angestellt werden. Finanziell unterstützt wird dies von der Stadt Wien Abteilung für Integration und Diversität (MA 17).

Um zu erheben, wie groß der Bedarf an Räumlichkeiten, Personal und Equipment ist, wird um Anmeldung unter vielfaltmachtschule@bildung-wien.gv.at gebeten.

