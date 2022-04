Top-Sommeliers starten Podcast Reihe zur Zukunft der Gastronomie

„Spruch mit Sprudel“ nennt sich die neue Podcast Reihe, mit der das österreichische Gastronomie Fachmedium KALK&KEGEL die wichtigsten Fragen zur Zukunft der Branche behandelt.

Wien (OTS) - Die Branche ist im Wandel und darauf müssen wir reagieren, sagt KALK&KEGEL Herausgeber Michael Pöcheim-Pech zum Start der neuen Podcast Reihe „Spruch mit Sprudel“, die sich ab sofort mit den brennendsten Zukunftsfragen der Gastronomie beschäftigt – vom akuten Personalmangel bis hin zur Nachhaltigkeit.

Spannend: Hinter KALK&KEGEL und damit auch hinter dem neuen Podcast stehen viele der besten Gastgeberinnen und Gastgeber Österreichs wie etwa René Antrag (Steirereck im Stadtpark, Wien), Matthias Pitra und Steve Breitzke (MAST Weinbistro, Wien) oder auch Simon Schubert (Reznicek, Wien). Sie sind es, die aus ihrer täglichen Arbeit die Entwicklungspotenziale, aber auch Schwachstellen der Branche kennen und mit diesem Know-how die neue KALK&KEGEL Podcast Serie inhaltlich begleiten.

Die erste Folge von „Spruch mit Sprudel“ beschäftigt sich Host und Journalistin Christine Lüftner mit der Frage, wie eine Karriere im Service möglich wird und welche Chancen die Gastronomie bietet. Auskunft darüber geben im Podcast vier Gesprächspartner:innen, die zu den Top-Playern der Branche zählen: Katja Scharnagl (Chef-Sommelière im Le Bernadin, New York), Gerhard Retter (Inhaber Cordo in Berlin und Fischerklause in Lütjensee), Matthias Pitra (Inhaber MAST Weinbistro, Wien) und Christian Schweinzer (internationaler Headhunter).

„ Wir brauchen im Service heute einen neuen Typus von Mitarbeiter:innen, nämlich Menschen mit Gastgeber-Qualitäten . Die Gastronomie ist eine Branche, die nach wie vor Top-Chancen bietet, wenn man es richtig angeht“, sagt Matthias Pitra.

Der KALK&KEGEL Podcast „Spruch mit Sprudel“ ist ab sofort abrufbar über die KALK&KEGEL Website (www.kalkundkegel.com/spruchsprudel) sowie über Podigee und über sämtliche Podcast Plattformen wie Spotify, Apple, Amazon und Google.

www.kalkundkegel.com/spruchsprudel



