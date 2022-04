Christoph Reinwald ist neuer Chief Technology Officer bei AOP Health

Wien (OTS) - Mit März 2022 hat Christoph Reinwald die Funktion des Chief Technology Officer (CTO) bei der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, Teil der AOP Health Gruppe, übernommen. Als CTO verantwortet der gebürtige Wiener damit die Bereiche Supply Chain Management, Production & Manufacturing und Quality Management des europäischen Pioniers im Bereich integrierter Therapien für seltene Erkrankungen und Intensivmedizin mit Hauptsitz in Wien.

Dazu Georg Fischer, CEO der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH: „ Wir freuen uns sehr, Christoph Reinwald für diese Funktion gewonnen zu haben. Mit seiner Expertise wird er die AOP Health Group auf dem weiteren Weg in eine moderne Zukunft maßgeblich unterstützen. Durch seine langjährige Erfahrung im Qualitätsmanagement weiß er, worauf es bei effizienten Technologien und Infrastrukturen ankommt, und kann seine Kompetenzen in diesem Bereich auf die Weiterentwicklung des Mutterkonzerns fokussieren. “

Reinwald ist Master of Science in Biotechnological Quality Management und absolvierte zusätzlich eine Postgraduate-Ausbildung als “Qualified Person“ an der Universität Wien. Er verfügt über langjährige Erfahrung im der Pharmabranche. Von 2014 bis 2020 war Reinwald im Bereich Quality Assurance und Pharmacovigilance bei der Amomed Pharma GmbH tätig. Vor seinem Wechsel in die neue Rolle war er Geschäftsführer der OrphaCare GmbH, ein Unternehmen innerhalb der AOP Health Gruppe.

Unter der Marke AOP Health werden mehrere Unternehmen zusammengefasst: Die internationale Healthcare-Gruppe ist der europäische Pionier im Bereich integrierter Therapien für seltene Erkrankungen und Intensivmedizin und hat ihr Headquarter in Wien, Österreich sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in ganz Europa und im Mittleren Osten und ist über Partnerfirmen auch weltweit aktiv. In den letzten 25 Jahren hat sich AOP Health zu einem etablierten Anbieter integrierter Therapien entwickelt. Ermöglicht wurde diese Entwicklung einerseits durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und andererseits durch eine sehr konsequente und pragmatische Orientierung an den Bedürfnissen aller Beteiligten - insbesondere der Patienten*innen und deren Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen und Pflegekräfte.

