NEOS zu Polaschek: Wir brauchen eine mutige Vision in der Bildungspolitik

Martina Künsberg Sarre: „Digitale Bildung ist mehr als Laptops auszuteilen. Der Bildungsminister muss endlich den Mut haben, die großen Reformprojekte im Bildungsbereich anzugehen.“

Wien (OTS) - „Wir begrüßen, dass die Digitalisierung aufgrund der Pandemie nun endlich auch den Schulbereich erfasst und die Regierung erste Schritte gesetzt hat. Tablets allein werden aber nicht reichen, um den Schülerinnen und Schülern ein umfassendes Verständnis für die digitale Welt zu vermitteln“, reagiert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre auf das heutige Interview mit Bildungsminister Martin Polaschek im ‚Ö1-Morgenjournal‘. „Bis jetzt ist nicht klar, wer ab Herbst das Fach ‚Digitale Bildung‘ überhaupt unterrichten wird. Auch eine verpflichtende digital-didaktische Fortbildung für Lehrkräfte wird vom Bildungsministerium abgelehnt. Ein neues, eigenes Fach einzuführen, ohne die Lehrerinnen und Lehrer mit entsprechenden Ressourcen und Kenntnissen auszustatten, ist eine Farce“, kritisiert Künsberg Sarre.

„Minister Polaschek fehlt das Anliegen, die Vision und das Ziel in der Bildungspolitik. Wie soll die Schule in der Zukunft aussehen? Wie können wir die beste Bildung für alle Kinder, unabhängig aus welchem Elternhaus sie kommen, in Österreich garantieren? Wie bereiten wir unsere Kinder auf die Herausforderungen des Lebens vor? Die beste Bildung gibt es nur mit NEOS. In Wien und Salzburg, wo wir in der Regierung sind, geht auch im Bildungsbereich etwas weiter." Auf Bundesebene hingegen dreht man seit Jahrzehnten an kleinen Schrauben. Damit muss endlich Schluss sein. Wir dürfen uns nicht mit dem Mittelmaß zufriedengeben. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen jetzt die beste Bildung bekommen“, fordert die Bildungssprecherin.



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)