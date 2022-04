FPÖ – Guggenbichler: Gewinne der Wien Energie müssen Bürgern zurückgegeben werden

Ludwig und Hanke drohen mit massiven Kostenerhöhungen

Wien (OTS) - Der Wirtschaftssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Udo Guggenbichler, fordert von SPÖ-Finanzstadtrat Peter Hanke und Bürgermeister Michael Ludwig, die überbordenden Gewinne bei der Wien Energie den Bürgern der Stadt zurückzugeben und damit die Preisspirale zu stoppen. „Wenn Stadtrat Hanke jetzt sogar mit der zusätzlichen Erhöhung der Energiepreise droht, dann muss man ihn darauf hinweisen, dass diese automatisch zu höheren Lebensmittelpreisen führen würde. Gerade in Zeiten steigender Armut in der Stadt wäre das fatal für die Wiener Bevölkerung“, kritisiert Guggenbichler.

Guggenbichler erklärt weiters, dass die Wien Energie mit ihren Beteiligungen am Verbund und der EVN „massiv mitschneidet“. Außerdem brauche es Transparenz wie viel den Kunden in den letzten Jahren mehr verrechnet worden sei – trotz gleichbleibender Produktionskosten bei Wasserkraft und Müllverbrennung. „Als Krisengewinner hat die Wien Energie die Verpflichtung, die Wiener im Kampf gegen die Teuerung zu unterstützen, anstatt auf deren Kosten unsagbare Gewinne zu schreiben. Die Wiener SPÖ darf nicht einmal daran denken, mit diesen Gewinnen Budgetlöcher zu stopfen und damit noch mehr Wiener in die Armut zu treiben. Dies wäre zutiefst unmoralisch“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Wirtschaftssprecher.

