FPÖ – Nepp an Ludwig: Weg mit unsinniger 2G-Regel

Strengere Wiener Corona-Regeln haben null Wirkung

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert SPÖ-Bürgermeister Ludwig auf, die „unsinnige 2G-Regel“ in Gastronomie und Indoor-Sporteinrichtungen umgehend zu beenden. „Es pfeifen die Spatzen von den Rathausdächern, dass Ludwig bis weit in den Mai hinein die Ungeimpften von Gastronomie und Fitnesscentern aussperren möchte. Der Bürgermeister will daher mit seiner sturen Haltung weiterhin die Lokalbesitzer schikanieren und ihnen das Geschäft stehlen“, kritisiert Nepp.

„Die Corona-Infektion von Ludwig und Gesundheitsstadtrat Hacker, aber auch die aktuellen Infektionszahlen, zeigen, dass die strengeren Wiener Regeln überhaupt keine Wirkung haben. Es ist an der Zeit, die Bürger endlich in die Freiheit zu entlassen“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann, der dem Bürgermeister einen weiterhin milden Verlauf wünscht.

