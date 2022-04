„Eco“ über Österreichs Abhängigkeit von russischem Gas und die globalen Folgen des Schanghai-Lockdowns

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 14. April 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Die Russland-Freunde: Österreichs guter Draht nach Moskau

Die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 hätte eine Warnung sein können, doch für Österreichs Wirtschaftsbosse und Politiker/innen war sie es nicht. Im Gegenteil: Österreichs größtes Unternehmen, die OMV, hat sich seitdem noch stärker nach Russland orientiert, riesige Gasfelder gekauft und neue, langfristige Lieferverträge abgeschlossen. Die heimische Politik und die Wirtschaftselite haben den russischen Präsidenten weiterhin hofiert. Hätte man es besser wissen müssen? Und hätte man sich schon vor Jahren unabhängiger vom russischen Gas machen können? Bericht:

Michael Mayrhofer.

Eingesperrt in Schanghai: Ein Lockdown mit Folgen für Bevölkerung und Weltwirtschaft

Seit Anfang April ist die 25-Millionen-Einwohner-Stadt Schanghai im Lockdown, wobei die Chinesen diesem Begriff eine neue Dimension geben. Aktuell ist es strikt verboten, die Wohnung zu verlassen. Kontrolliert wird das von Robotern und Drohnen, die in den Straßen patrouillieren. Trotz staatlicher Essenspakete gehen der Bevölkerung die Lebensmittel aus, denn die Logistik ist lahmgelegt. Das trifft nicht nur die größte Stadt Chinas, sondern auch die Weltwirtschaft. Schanghai zählt mit seinem großen Hafen zu den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt. Jetzt läuft nur noch ein Notbetrieb. Bericht: Lisa Lind, Josef Dollinger.

Verkaufsturbo Design: Warum für schöne Dinge mehr bezahlt wird

Bei Design denkt man meist an Mode, Möbel und Autos. Es beschäftigen sich allerdings viele Branchen mit Design, bei denen man es nicht erwarten würde. Denn mit einer ansprechenden und unverwechselbaren Optik lässt sich fast alles besser verkaufen. Das weiß auch die ÖBB, die viel Geld in das Design ihres Railjets gesteckt hat. Der Weltmarktführer für Feuerwehrtechnik, die Firma Rosenbauer, hat bei ihren neuen elektrischen Feuerwehrfahrzeugen mit einem besonderen Design Aufmerksamkeit erregt und viele zusätzliche Aufträge erhalten. Und ein kleiner Bäcker in Graz konnte expandieren, indem er seine Backstube in ein Designer-Backatelier verwandelt hat. Was bringt Menschen dazu, auch bei reinen Nutzobjekten für gutes Design mehr zu bezahlen? Bericht: Werner Jambor.

