Bezirksmuseum 4: Vortrag „Bert Brecht und Freunde“

Anmeldung für 20.4. per E-Mail: bm1040@bezirksmuseum.at

wien (OTS) - ) Bei der nächsten Veranstaltung in der beliebten Reihe „Wiedener Vorträge“ widmet sich der ehrenamtlich tätige Museumsleiter Philipp Maurer dem Themenkreis „Bert Brecht und Freunde auf der Wieden“. Der interessante Vortragsabend findet am Mittwoch, 20. April, ab 18.30 Uhr, im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) statt. Angekündigt wird das Referat über den bedeutenden deutschen Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker und Dramaturgen Bert Brecht mit der Beschreibung „Ein Vortrag mit Bildern, Texten und Musik“. Ein fixes Eintrittsgeld gibt es nicht. Der freiwillig werkende Bezirkshistoriker ersucht das Publikum um Spenden. Unbedingt notwendig sind die Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien und verbindliche Anmeldungen via E-Mail: bm1040@bezirksmuseum.at.

Philipp Maurers Rückblicke betreffen zum Beispiel „Bert Brecht und das Scala-Theater“ und Begegnungen mit Hanns Eisler, Ernst Busch, Dorothea Neff, Otto Tausig, Karl Paryla und zahlreichen anderen Persönlichkeiten. Auch auf den „Wiener Brecht-Boykott“ und weitere Schwerpunkte geht der Vortragende ein. Das Museum ist jeweils Dienstag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (16.30 bis 18.30 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet und zu dieser Zeit unter der Telefonnummer 581 24 72 erreichbar. Die umfangreiche Dauer-Ausstellung beleuchtet die Geschichte des 4. Bezirks und es sind fallweise Sonder-Ausstellungen über wechselnde Belange zu besichtigen. An Feiertagen, an schulfreien Tagen und in den Monaten Juli/August bleiben die Schauräume versperrt. Infos im Internet: www.bezirksmuseum.at.

