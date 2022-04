Befüllen Sie das Osterkörbchen eines Tieres im Tierschutzhaus in Vösendorf

Tierschutz Austria startet Aktion "Osterkörbchen"

Wien/Vösendorf (OTS) - Das Tierschutz Austria-Osterkörbchen ist kein gewöhnliches Osterkörbchen, denn statt mit bunt bemalten Eiern und Schoko-Osterhasen, wird es von tierlieben Menschen mit ihren Spenden für die Tiere befüllt. "Auch zu Ostern wünschen sich unsere Schützlinge nichts mehr als ein "Für-Immer-Zuhause". Wir erleichtern ihnen das Warten, in dem wir sie in unserem Tierschutzhaus liebevoll pflegen, ihnen die fehlende Zuwendung schenken und ein temporäres Zuhause bieten, in dem es ihnen an nichts fehlt", berichtet Präsidentin Madeleine Petrovic.

Möglich macht das die Unterstützung vieler tierlieber Menschen: Daher ruft Tierschutz Austria auch heuer auf, ein Körbchen eines Tieres zu befüllen! Bis inklusive Ostermontag, 18. April 2022, gibt es die Gelegenheit dazu, den tierischen Bewohnern des Tierschutzhauses zu Ostern eine große Freude zu bereiten. "Bei all unseren fleißigen „Osterhasen“ bedanken wir uns von ganzem Herzen. Im Namen all unserer Schützlinge: Frohe Ostern!", so Petrovic weiter.

Zur Aktion geht es hier entlang.

Bilder der Tiere mit ihrem Osterkörbchen finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Jonas von Einem

Leitung Kampagne und Presse

+43 699 16604075

Jonas.voneinem @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at