ARBÖ: Der Osterhase hat neben Eiern und Nestern auch Stau im Gepäck

Wien (OTS) - Der Osterhase hat am kommenden Wochenende nicht nur Erfreuliches, wie Eier, Nester oder den Osterstriezel im Gepäck. Auch Unangenehmes wie Staus und lange Verzögerungen gehören zu den „Mitbringsel“. Grund dafür sind laut ARBÖ-Verkehrsexperten der Ferienauftakt in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen. Meist am Mittwoch geht die schulfreie Zeit in Österreich sowie unter anderem in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zu Ende. Ein Konzert in Wien sorgt zusätzlich für Verzögerungen.

Auch diesmal wird es ab Freitagnachmittag vor allem auf den Autobahnen in und um die Bundeshauptstadt Wien, der Donauuferautobahn (A22), Südautobahn (A2), Südosttangente (A23) und Westautobahn (A1) zu langen Verzögerungen kommen. Staus werden auch auf den Stadtausfahrten, wie der Altmannsdorfer Straße, Hadikgasse, Triester Straße oder auch innerstädtisch unter anderem am Franz-Josefs-Kai und Gürtel nicht ausbleiben. In Linz sollten Autofahrer besonders auf der Mühlkreisautobahn und der Umfahrung Ebelsberg sowie auf der Kremstal Straße (B139) und auf der Umfahrung Traun längere Wartezeiten bis in den Abend einplanen. In Graz gelten die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, die Merangasse, die Plüddemanngasse und die Südautobahn (A2) zwischen Knoten Graz/Ost und Knoten Graz/West als klassische Staustrecken.

Am Samstag wird sich die Stauberichterstattung ab dem frühen Vormittag speziell auf die Transitstrecken im Westen, wie der Brennerautobahn (A13), Fernpaß Straße (B179) mit dem Grenztunnel Vils/Füssen und Lermoosertunnel, der Inntalautobahn (A12) und der Tauernautobahn (A10) zwischen Salzburg und dem Koten Pongau konzentrieren. Im Osten wird vermutlich auf der Ostautobahn (A4) vor dem Baustellenbereich bei Bruck an der Leitha und vor der Grenze Nickelsdorf viel Geduld gefragt sein. Ein langer Geduldsfaden wird auch vor den Grenzen Kufstein/Kiefersfelden auf der A12, Suben auf der Mühlkreisautobahn (A8), Walserberg auf der Westautobahn (A1) sowie den Karawankenautobahn auf der gleichnamigen A11 bis in den Nachmittag ein guter Reisebegleiter sein.

Der Ostersonntag wird nach Einschätzungen des ARBÖ eher ruhiges Verkehrsgeschehen mit sich bringen. Das wird sich am Ostermontag ab den späteren Nachmittagsstunden ändern, da bereits am Dienstag viele Schüler in die Schulen und viele Urlauber an ihren Arbeitsplatz zurückkehren müssen. „Bis in den frühen Abend werden die Kolonnen vor allem in und um Wien abschnittsweise nur langsam vorankommen. Hier besonders auf der A1, A2, A4 sowie der Altmannsdorfer Straße und Triester Straße sowie Westeinfahrt“, berichtet ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl.: „Edmund“ sorgt für Staus in Wien

Am Karsamstag, 16.04.2022, kommen Fans des Austropop in der Wiener Stadthalle auf ihre Kosten. Die Band „Edmund“ wird in der Halle D ab 19:30 Uhr die Besucher mit Liedern wie „Die Blonde mit dem Mittelscheitel“ oder „Prinzessin“ unterhalten. Tausende Fans der beiden niederösterreichischen Musiker Markus Kadensky und Roman Messner werden ab 18:30 Uhr in die Halle D, die größte der Hallen am Roland-Rainer-Platz bzw. Vogelweidplatz, strömen.

Durch die Anreise der Konzertbesucher mit dem eigenem Fahrzeug werden kurze Staus und längere Verzögerungen auf der Hütteldorfer Straße, am Neubaugürtel und auf den Straßen im sogenannten Nibelungenviertel nicht ausbleiben „Wer sich Stress mit der Parkplatzsuche ersparen will, sollte auf die Märzparkgarage, die Garagen in der Lugner-City oder die Stadthallengarage ausweichen. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmittel ist sehr einfach. Die U-Bahn-Linie U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Autobuslinien halten in unmittelbarer Nähe der Stadthalle“, rät Thomas Haider abschließend.





