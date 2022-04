Der neue BMW X7

Salzburg (OTS) - Der neue BMW X7 glänzt mit umfangreichen Updates im Design und in der Innenausstattung. Besondere Highlights: eine neue Frontansicht, eine noch umfangreichere Serienausstattung und Panorama-Glasdach in Serie. Erstmals für ein BMW Modell sind 23 Zoll große Leichtmetallräder als Sonderausstattung ab Werk erhältlich. Mit einer Höchstleistung von 390 kW/530 PS beschleunigt der BMW X7 mit neuem, serienmäßigen 8-Gang Steptronic Sport Getriebe in nur 4,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Der neue BMW X7 steht ab August 2022 in drei Motorvarianten zur Verfügung.

