Leopoldstadt: Bezirkspartnerschaft mit 2. Bezirk Budapests unterzeichnet

Wien (OTS/RK) - Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und Gergely Őrsi, Bezirksbürgermeister des 2. Budapester Stadtbezirks, unterzeichneten heute, Dienstag im Leopoldstädter Amtshaus eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit. Bezirksvorsteher Nikolai freute sich auf eine produktive nachbarschaftliche Zusammenarbeit und sagte zur Rathauskorrespondenz: „Nach Brooklyn ist es die zweite Bezirkspartnerschaft der Leopoldstadt, eine Partnerschaft auf europäischer Ebene, die wir für Kooperationen in Bereichen wie Klimaschutz, soziale Arbeit oder Tourismus intensiv nützen können.“ Die beiden Bezirksspitzen betonten die Ähnlichkeit der beiden Bezirke und der politischen Aufgaben vor denen sie stehen, wie sozialer Wohnbau, Mobilität, Maßnahmen zur Begrünung und aktuell etwa die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge. Őrsi strich in seiner Rede unter anderem die Frauenpolitik hervor. Beide Bezirke verfolgen die Strategie, Frauen durch Straßenbenennungen im öffentlichen Raum sichtbarer zu machen. Nikolai und Őrsi vereinbarten einen baldigen Gegenbesuch in Budapest.



Weitere Informationen: Bezirksvorstehung Leopoldstadt, Karmelitergasse 9, +43 1 4000 02122, tobias.seiser@wien.gv.at (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende/r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse