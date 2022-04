PCR-Test der Covid Fighters ohne Wartezeit um 29 €

Die Covid Fighters reagieren auf die sinkende Verfügbarkeit an PCR-Testmöglichkeiten mit einem PCR-Testangebot an sieben Tagen und ohne Wartezeit zum reduzierten Preis bereits ab 29 €.

Wien/Göstling/St.Pölten/Scheibbs/Bruck-L./Linz/Graz/Horn (OTS) - Auf die Marktveränderungen mit sinkendem PCR-Testangebot reagierend, bietet das niederösterreichische Laborunternehmen Artichoke GmbH mit ihrer Initiative „Covid Fighters“ PCR-Tests nach der Gold-Standard-Methode ab sofort an sieben Wochentagen an all ihren Container-Standorten und zum reduzierten Preis von 29 € statt bisher 65 € an.

Boris Fahrnberger, Geschäftsführer der Covid Fighters: „Wir möchten unseren Kunden unnötige Zeit ersparen und bieten unsere PCR-Tests ab sofort nicht nur wesentlich günstiger, sondern auch komfortabler als bisher mit null Wartezeiten an.“

Die Möglichkeit zum PCR-Test „Easy“ um 29 € und weiteren Testangeboten besteht nach Online-Terminvereinbarung unter dem Link Termin vereinbaren. Die zu Hochleistungslabors in Containern umfunktionierten „Covitainer“ haben gemeinsam mit dem Großlabor an allen sieben Standorten an 7 Tagen pro Woche geöffnet. Sie befinden sich in Scheibbs, Bruck an der Leitha, Wien-Liesing, Linz-Leonding, Graz-Raaba, Horn und St. Pölten.

Unternehmensinformationen

COVID Fighters ist eine Initiative der Artichoke Computing GmbH und ist als naturwissenschaftliches Labor mit dem Hauptsitz in Niederösterreich tätig. Das Angebot besteht aus PCR-Coronatests nach dem Gold-Standard für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. An sieben Standorten in ganz Österreich und einem Hochleistungszentrum zur Testauswertung in St. Pölten beträgt die technische Kapazität je nach Art der Auswertung bis zu 300.000 Einzelproben pro Tag.

Rückfragen & Kontakt:

COVID Fighters

Kontakt Presse: Andrea Kaspar, Tel: 43 660 878 30 74

presse @ covidfighters.com

https://www.covidfighters.com