Georg Günsberg wird neuer Kabinettchef von Vizekanzler Kogler

Stefan Wallner beendet mit 18. April auf eigenen Wunsch Tätigkeit als Kabinettchef

Wien (OTS) - Stefan Wallner wird mit 18. April auf eigenen Wunsch seine Funktion als Kabinettschef von Vizekanzler Werner Kogler beenden.

Kogler dankt Stefan Wallner für seine Arbeit mit dem Grünen Regierungsteam: „Ich habe Stefan Wallner gebeten, wiewohl bereits vor Jahren aus der Politik ausgestiegen, wieder an Bord zu kommen, um die grüne Regierungsbeteiligung zu unterstützen und mitzusteuern. Mit seiner Erfahrung in Politik, NGO-Management und Wirtschaft war er wichtig für eine Stabilisierung und Professionalisierung in einer herausfordernden Anfangsphase der Koalition. Stefan Wallner hat wesentlich dazu beigetragen, politische Augenhöhe mit dem sehr erfahrenen Koalitionspartner als Gegenüber herzustellen. Sehr viele Erfolge der Grünen Regierungsbeteiligung wurden von ihm mitverantwortet. Dazu gehören vor allem auch der allgemein als besonders erfolgreich anerkannte NPO-Fonds und die Vervielfachung der Mittel für humanitäre Hilfe in Krisengebieten. Ich wünsche Stefan alles Gute für die Rückkehr in den NGO-Bereich, der ihn geprägt und den er über viele Jahre mitgeprägt hat.“

Stefan Wallner wird mit 18. April seine Aufgaben an Georg Günsberg übergeben. „Ich werde mich in den nächsten Monaten in der Ukrainehilfe engagieren und mich nach dieser Cooling-off-Phase beruflich außerhalb der Politik neu orientieren“, so Wallner.

Georg Günsberg war bisher im Kabinett des Vizekanzlers für strategische Projekte verantwortlich und hat viele wesentliche Vorhaben, wie etwa die ökosoziale Steuerreform, federführend mitkonzipiert und -verhandelt. Vor seinem Eintritt in das Kabinett im September 2020 war Günsberg 13 Jahre lange selbstständig als Politik- und Strategieberater mit Schwerpunkt Klima- und Energiepolitik tätig. Schon seine bisherige Tätigkeit war der Verbindung von Ökologie und Ökonomie sowie der ökosozialen Transformation gewidmet. Vizekanzler Kogler: „Ich freue mich, dass wir Georg Günsberg für die Funktion als Kabinettschef gewinnen konnten. Georg Günsberg mit seiner langjährigen Erfahrung im Austausch mit Industrie, Wirtschaft, Interessensvertretungen für Arbeitnehmer:innen, NGO-Bereich und Verwaltung ist dafür hervorragend gerüstet.“

