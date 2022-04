Handelsverband lädt zur 32. Ausgabe des Handelskolloquium am 21. April 2022 ins Wiener Schloss Schönbrunn.

Branchentreff des österreichischen Handels thematisiert neuste Trends und Entwicklungen rund um HR, Standort, Innovation, Nachhaltigkeit, Pandemie und Ukraine-Krise.

Wien (OTS) - Am 21.04.2022 ist es wieder so weit. Zum 32. Mal tagt das Ökosystem Handel beim traditionsreichsten Handelskongress Österreichs, dieses Jahr in der Orangerie im Schloss Schönbrunn. Auf dem Programm stehen die Themen Nachhaltigkeit, Social Commerce, Human Ressources im Handel, Personalmangel, Innovation, Omnichannel Retailing, Standortstrategien, die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges u.v.m.



Renommiertester Handelskongress des Landes vernetzt 250 Entscheidungsträger:innen

Zur Eröffnung spricht der Wiener Stadtrat für Finanzen und Wirtschaft Peter Hanke über den Balance-Akt zwischen Pandemie & Ökonomie. Diskutiert wird in der Folge über aktuelle, sozioökonomische Themen wie den Fachkräftemangel, den Ukraine-Konflikt und seine wirtschaftlichen Auswirkungen, Standortstrategien für Stadt und Handel, aber auch über Zukunftsszenarien wie Dark Retail und Social Commerce im Metaverse. Wie Innovation und ESG (Environment, Social, Governance) Hand in Hand gehen, zeigen fünf "grüne" Startups in der abendlichen Pitching-Session.

Neben Neos-Gründungsmitglied Matthias Strolz, Bank Austria Chefökonom Stefan Bruckbauer und zahlreichen heimischen Führungskräften des Handels wie Elisabeth Seper (Metro), Karin Saey (Dorotheum Juwelier), Norbert Scheele (C&A), Dieter Wasserburger (Rewe), Simon Lindenthaler (Lidl), Maurice Beurskens (Gurkerl) und Nikolas Jonas (Mjam) werden auch die Expert:innen Heike Haring-Latzke (ePunkt), Kathrin Neumüller (Universität St. Gallen), Utho Creusen (Universität Münster), Martin Unger (EY), Hannes Lindner und Roman Schwarzenecker(beide Standort+Markt), Mario Schwaiger (EHL), Lili Pajer (Google), Kai Herzberger (Meta/Facebook), Elisabeth Christen (WIFO), Michael Buttkus (Horváth) sowie Stephan Mayer-Heinisch und Rainer Will (beide Handelsverband) in Vorträgen und abwechslungsreichen Diskussionsrunden der Frage nachgehen, wie der Handel auf pandemische, strukturelle, politische und digitale Wandlungsprozesse reagieren soll und wird. Den Entertainment-Part übernimmt ORF Mentalist Harry Lucas, moderiert wird die Veranstaltung von Daniel Cronin.

2 Auszeichnungen werden verliehen: Bundespreis Österreichs Händler:in & Wissenschaftspreis

Zum zweiten Mal wird im Zuge des Handelskolloquiums außerdem der Bundespreis Österreichs Händler:inverliehen, wie auch der Wissenschaftspreis für herausragende wissenschaftliche Publikationen mit hochgradiger Relevanz für die Handelsbranche.

Das Handelskolloquium 2022 darf sich über hochkarätige Unterstützung freuen: Neben der Österreichischen Post tragen u.a. barcotec, bluecode, Visa sowie die Oberösterreichischen Nachrichten nicht nur zu einem vitalen Ökosystem Handel bei, sondern auch zu einem wertvollen Event. Medienvertreter:innen können kostenfrei an der Veranstaltung teilnehmen.

Das vollständige Programm finden Sie auf www.handelskolloquium.at

Handelskolloquium 2022

Datum: 21.04.2022, 09:00 - 18:00 Uhr

Ort: Orangerie Schloss Schönbrunn

Schönbrunner Schloßstrasse 47, 1130 Wien, Österreich

Url: http://www.handelskolloquium.at

