Oskar Deutsch: Gratulation an Ariel Muzicant zur Wahl als interimistischer EJC-Präsident

IKG-Ehrenpräsident einstimmig in außerordentlicher Sitzung zum interimistischen Präsidenten des European Jewish Congress gewählt.

Wien (OTS) - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch: „Ariel Muzicant hat sich als ehemaliger Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien und als langjähriger Vizepräsident des European Jewish Congress in der Förderung des jüdischen Lebens in Europa und im Kampf gegen jeden Antisemitismus verdient gemacht. Mit ihm als interimistischen Präsidenten wird der European Jewish Congress gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten seine wichtige Arbeit fortsetzen können”. Seit Ende Februar unterstützen sowohl der European Jewish Congress (EJC) wie auch die Israelitische Kultusgemeinde Wien aktiv jüdische Geflüchtete aus der Ukraine.



In einem außerordentlichen Treffen des Exekutiv-Komitees des EJC wurde der ehemalige Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Ariel Muzicant, einstimmig zum interimistischen Präsidenten des EJC gewählt, nachdem der bisherige Präsident seinen Rückzug bekanntgegeben hat. Ariel Muzicant ist seit 2012 Vizepräsident des EJC und wurde als interimistischer Präsident bis zur nächsten Generalversammlung gewählt. Der European Jewish Congress ist die Dachorganisation von 42 nationalen jüdischen Organisationen in Europa.



Oskar Deutsch: „Mit einer erfahrenen Persönlichkeit wie Ariel Muzicant, der sich wie kein Zweiter über Jahrzehnte um die Sicherheit der jüdischen Gemeinden in Europa bemüht hat, ist er die richtige Person, um den EJC auf Erfolgskurs zum Wohle aller Jüdinnen und Juden in Europa zu halten.”

