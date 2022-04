20. Bezirk: Anmelden zu Film-Vorführungen im WIFAR

Reservierungen für 21.4. ab sofort möglich: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - Das „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung, WIFAR“ (20., Wallensteinstraße 68-72/Stiege 1) zeigt bei der nächsten Veranstaltung am Donnerstag, 21. April, einmal mehr sehenswerte Streifen. Start der ersten Vorstellung: 15.00 Uhr. Präsentiert wird der Dokumentarfilm „Marlene“ (BRD 1984). Maximilian Schell behandelt das bewegte Leben der Diva Marlene Dietrich und dabei kommt die Schauspielerin ausführlich selbst zu Wort. Die zweite Vorstellung geht um 18.00 Uhr los. Dabei gelangt die Produktion „Wer die Nachtigall stört“ (USA 1962) zur Aufführung. In diesem Film geht es um Rassismus in US-Südstaaten: Gregory Peck spielt einen weißen Anwalt und Vater zweier Kinder, der einen farbigen Mandanten verteidigt. Deswegen ist die Familie Feindseligkeiten ausgesetzt. Ab sofort sind Anmeldungen für beide Termine möglich: Telefon 374 53 12 bzw. E-Mail wifar@aon.at.

Der Bezirk unterstützt die Arbeit der Filmarchiv-Mannschaft. Höchstens 40 Personen haben Platz im kleinen WIFAR-Kinoraum. Der Eintritt ist frei. Das ehrenamtlich tätige Team erbittet Spenden der Gäste. Besucher*innen müssen sich an die aktuellen Corona-Bestimmungen halten. Umfangreiche Angaben über das „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung“ im Internet: www.wifar.at/.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse