ORF III am Mittwoch: Osterschwerpunkt mit Dokumentationen und Spielfilmen

U. a. drei Teile der Doku-Reihe „Magische Ostern“ und „Die Zehn Gebote“ mit Charlton Heston im Hauptabend

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information stimmt am Mittwoch, dem 13. April 2022, auf das Osterwochenende ein. Dazu beleuchten drei Teile der Reihe „Magische Ostern“ Tradition und Brauchtum vom Palmbuschenbinden bis zum Aufstellen der Osterkrippe. Der Hauptabend steht mit dem Filmepos „Die zehn Gebote“ und „Das Bibelrätsel: Mythos Moses“ im Zeichen einer der berühmtesten biblischen Figuren.

ORF III zeigt ab 13.50 Uhr drei Teile der Reihe „Magische Ostern“. Die Reportage „Frühlingsbeginn zwischen Palmkätzchen und Weidekörben – Pöggstall“ (13.50 Uhr) widmet sich den in Pöggstall und seiner Umgebung lebenden Menschen, die noch großen Wert auf traditionelle Osterbräuche wie mundgeblasene Glaseier oder die Palmsonntagsprozession legen. Danach berichtet der zweite Teil der Reihe „Von ganz besonderen Ostereiern“ (14.15 Uhr), die im niederösterreichischen Mostviertel in verschiedensten Formen bemalt, in von Hand geklöppelte Spitzen eingehüllt und auch aus Marzipan und Schokolade hergestellt werden. „Zwischen Gletschereis und Kirschblüten im Sellraintal“ (14.45 Uhr) begleitet das dortige Osterfest: Das Öffnen des Ostergrabes in St. Sigmund, das Aufstellen der Osterkrippe in Sellrain und eine beschauliche Osterprozessionen machen die Ostertage im Sellraintal zu einem wahren Erlebnis.

Der Hauptabend stellt die biblische Figur Moses in den Mittelpunkt. Zu Beginn erzählt der Filmklassiker „Die zehn Gebote“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1957, wie der von Charlton Heston dargestellte Moses mit seinem geknechteten Volk den Auszug aus Ägypten wagt, und schließlich am Berg Sinai die Zehn Gebote empfängt. Anschließend begibt sich Bestsellerautor Hans-Christian Huf gemeinsam mit einem Team renommierter Wissenschafterinnen und Wissenschafter für die Dokumentation „Das Bibelrätsel: Mythos Moses“ (23.50 Uhr) auf die Suche nach der Wahrheit hinter berühmten Bibelerzählungen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at