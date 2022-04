Grüne Wien/Pühringer: 192.000€ Abgabe für Gartenerrichtung auf überflüssigem Parkplatz ist widersinnig

Aufforderung an Stadträdtin Gaál: Ausnahmeregelung für das Social Business Hotel Magdas der Caritas ist das einzig Richtige

Wien (OTS) - Österreichs erstes Social Business Hotel, das Magdas Hotel, wird demnächst vom zweiten in den dritten Wiener Gemeindebezirk übersiedeln und stößt dabei auf haarsträubende Hindernisse.

Das Magdas Hotel wird von der Caritas betrieben und ist ein innovatives soziales Unternehmen - es kombiniert soziales und wirtschaftliches Handeln unter einem Dach. Das Magdas Hotel orientiert sich an Social Profit und bietet Menschen mit Fluchthintergrund sinnstiftende Arbeitsplätze und fundierte Ausbildungen.

Das ehemalige Priesterwohnheim in der Ungargasse, aus dem das neue Magdas Hotel entstehen soll, verfügt aktuell auch über einen Parkplatz mit 16 Stellplätzen, der im Rahmen des Umbaus durch einen Garten ersetzt werden soll. Nur ist das nicht so einfach, denn das Garagengesetz schreibt für solche Fälle eine Ausgleichsabgabe vor. Im konkreten Fall entspräche das dem stolzen Betrag von in 192.000, - €. Dazu kommt, dass der Parkplatz in Zukunft wohl kaum noch genutzt werden würde, da das Objekt sehr gut an öffentliche Verkehrsmittel angebunden ist und die dort verkehrenden Menschen meist über keine eigenen Fahrzeuge verfügen.

„Es wäre völlig widersinnig, wenn ein Social Business-Unternehmen horrende Abgaben entrichten soll, nur um einen überflüssig gewordenen Parkplatz durch einen Garten zu ersetzen,“ zeigt sich Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien, betroffen, „Ich ersuche die zuständige Stadträdtin Gaál, hier rasch und unbürokratisch eine Ausnahmeregelung zu schaffen und auf die Abgabe zu verzichten. Es würde auch nicht zum SPÖ-Motto „Raus aus dem Asphalt“ passen, wenn man für die Errichtung von Gärten aus sowieso überflüssigen Parkplätzen horrende Summen entrichten müsste. “

Die Grünen Wien verlangen in ihrem Vorschlag für die Novelle der Bauordnung auch die völlige Abschaffung der Stellplatzverpflichtung für kommende Bauvorhaben.

