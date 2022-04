Grüne Leopoldstadt: Bezirkspartnerschaft mit Budapester Bezirk auf Grüne Initiative

Wien (OTS) - Auf Initiative der ehemaligen Leopoldstädter Bezirksvorsteherin, Uschi Lichtenegger, gibt es nun eine Bezirkspartnerschaft der zweiten Bezirke Wiens und Budapests. Die Kooperationsvereinbarung wird heute von Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und Bezirksbürgermeister Gergely Őrsi unterzeichnet.

Schon 2020 haben Uschi Lichtenegger und Bezirksbürgermeister Gergely Őrsi die Zusammenarbeit in kommunalpolitischen, kulturellen und demokratiepolitischen Belangen vereinbart. Bezirksvorsteher-Stellvertreter Bernhard Seitz (Grüne): „Ich freue mich, dass die Freundschaft unserer beiden Bezirke nun durch ein Kooperationsabkommen gestärkt wird. Gerade in Zeiten, in denen der Zusammenhalt in Europa von Feinden der Demokratie und der Freiheit massiv gefährdet wird, ist die Kooperation der demokratischen Kräfte auch über innereuropäische Grenzen hinweg unerlässlich. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch auf der kommunalpolitischen Ebene einen Beitrag für die Zukunft Europas leisten müssen.“



