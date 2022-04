ORF-DialogForum „Zwischen Angst und Aufbruch“

Am 20. April im Live-Stream auf zukunft.ORF.at und am 27. April in ORF III

Wien (OTS) - Die sozialen Folgen der Pandemie haben ebenso wie der Krieg in der Ukraine unsere einst stabilen Gesellschaften erschüttert. Viele reagieren mit Verunsicherung, persönlichem Schutzbedürfnis und der Angst vor drohenden Veränderungen. Welche Herausforderungen erwarten uns? Bedrohen Polarisierung und Kampfrhetorik die Demokratie oder führen die dramatischen Krisenszenarien zu mehr Solidarität und gesellschaftlichem Zusammenhalt? Wenn ja, wie kann ein „neues WIR“ gelingen? Was können Medien, insbesondere der ORF, dazu beitragen? Diese und andere Fragen diskutieren am 20. April 2022 um 13.00 Uhr bzw. 14.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus:

13.00 Uhr:

Daniel Landau, Initiator #YesWeCare

Günther Ogris, Sozialwissenschaftliches Institut SORA

Lena Schilling, Klimaaktivistin und Gründerin des Jugendrats

Beate Winkler, Initiatorin #Zusammen

14.00 Uhr:

Michael Jungwirth, stv. Chefredakteur „Kleine Zeitung“

Stefan Raue, Intendant Deutschlandradio

Ina Zwerger, Ö1 Radiokolleg & Reparatur der Zukunft

Moderiert wird das ORF-DialogForum von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Das DialogForum wird auf zukunft.ORF.at gestreamt und am Mittwoch, dem 27. April, um 0.05 Uhr in ORF III ausgestrahlt.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at