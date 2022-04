FH Kärnten Campus Spittal im Zeichen von Baukultur und Raumordnung

Lehrgang mit anschließender ÖREK-Partnerschaftssitzung fand statt

Spittal an der Drau (OTS) - Der Campus Spittal der FH Kärnten stand am 9./10. April 2022 im Zeichen der „Baukultur und Raumordnung“. So hörten Teilnehmer des gleichnamigen Lehrgangs sowie Studierende der Studiengänge Architektur, Bauingenieurwesen und Nachhaltiges Immobilienmanagement der FH Kärnten interessante Vorträge zum Thema. Bei der anschließenden 4.Partnerschaftssitzung der ÖREK-Partnerschaft tauschten sich Vertreter der Bundesministerien sowie der einzelnen Bundesländer aus. Abschließend begleiteten Lehrende der FH Kärnten eine Exkursion zu baukulturellen Vorzeigeprojekten, die kürzlich in Kärnten fertiggestellt wurden.

Im Sommersemester 2022 arbeiten Architektur-Studierende auf dem Campus Spittal an Lösungen und Alternativen zum Thema „Abwanderung vom Land“. Der Fokus liegt dabei auf der Innenentwicklung, einem wichtigen Aspekt, mit dem Zentren wieder gestärkt werden können. Bei einem Vortragsprogramm werden die Studierenden inhaltlich in das Thema eingeführt.

Weiterbildungslehrgang des Landes Kärnten auf dem Campus Spittal

Im Rahmen der Blockveranstaltung „Öffentlicher Raum, Lebensraumgestaltung und Mobilität“ des 1. Weiterbildungslehrgangs für „Baukultur und Raumplanung“ hatten Studierende der FH Kärnten die Möglichkeit, gemeinsam mit den 30 Teilnehmern am Lehrgang teilzunehmen. Der Weiterbildungslehrgang wurde vom Land Kärnten in Kooperation mit der FH entwickelt. Lehrende der FH Kärnten teilten mit den Teilnehmern Erfahrungen aus der Umsetzung von Projekten im ländlichen Raum, aus Projekten in Bearbeitung, und Projekten, die bereits erfolgreich abgeschlossen wurden.

Vertreter der Bundesministerien und Bundesländer in Spittal an der Drau



Parallel dazu fand auf dem Campus Spittal der FH Kärnten die 4.Partnerschaftssitzung der ÖREK-Partnerschaft im Rahmen des Umsetzungspaktes „Raum für Baukultur“ statt. Landesrat Daniel Fellner hieß die Besucher am Campus Spittal herzlich willkommen. Der Umsetzungspakt „Raum für Baukultur - Orts- und Stadtkerne stärken sowie Raum für Baukultur eröffnen" ist in der „Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK)“ festgehalten. Ziel ist es, die gesellschaftliche Bedeutung von Baukultur und baukulturellem Erbe insbesondere in Hinblick auf die Stärkung von Orts- und Stadtkernen als proaktive Beiträge zur Gestaltung des Raums der Zukunft, zu steigern.

Die abschließende Exkursion führte die Teilnehmer zu baukulturellen Vorzeigeprojekten, die kürzlich in Kärnten fertiggestellt wurden, wie die Neue Mitte in Arriach und der Masterplan Weissensee Ostufer mit dem Infrastrukturgebäude in Stockenboi.

Studieren für das Bauen von morgen auf dem Campus Spittal



Der Fokus des Architektur-Studiums der FH Kärnten liegt auf einer nachhaltigen Gestaltung der Zukunft mit Schwerpunkten in der Innovation und Digitalisierung des Bauwesens. Einzigartig in Österreich profitieren die Studierenden von der Vernetzung der Fachgebiete Architektur, Bauingenieurwesen und Nachhaltiges Immobilienmanagement auf dem Campus Spittal. So finden gemeinsame Lehrveranstaltungen statt und werden Projekte zusammen umgesetzt. Das erworbene interdisziplinäre Wissen setzen Absolventen meist unmittelbar nach dem Studium in verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Bau- und Immobilienbranche ein.

