Barbara Auer und Fritz Karl in der ORF-Premiere „Sugarlove“ am 13. April im ORF

Unberechenbare Dreiecksgeschichte um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Hält eine Bilderbuchehe eine Affäre aus – selbst, wenn sie „geplant“ ist? Patrick und Julia sind ein perfektes Paar, wenn da nur die Sache mit dem Sex nicht wäre. Eigentlich ohne Sex – denn im Bett läuft bei den beiden schon länger nichts mehr. Hochprofessionell und weltoffen, sie Psychotherapeutin, er Soziologieprofessor, suchen die beiden eine Lösung und scheinen sie auf einem Dating-Portal auch zu finden: Claire – jung, natürlich, klug und attraktiv – soll Patricks erotische Fantasien befriedigen. Julias Bedingungen für diesen Deal: keine Emotionen, kein Einfluss auf ihren Alltag und ihr Leben – nur Sex. Kann das gutgehen? Barbara Auer und Fritz Karl sind in der ORF-Premiere „Sugarlove“ am Mittwoch, dem 13. April 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der Rolle von Patrick und Julia zu sehen, Cosima Henman als Claire. Unter der Regie von Isabel Kleefeld und nach einem Drehbuch von Silke Zertz spielen in dieser Produktion aus dem Jahr 2022 unter anderen auch Marie Förster und Gonny Gaakeer.

Mehr zum Inhalt:

Soziologieprofessor Patrick (Fritz Karl) und Psychotherapeutin Julia (Barbara Auer) werden von allen um ihre scheinbar perfekte Ehe beneidet. Und tatsächlich lieben die beiden einander aufrichtig, geben sich gegenseitig Geborgenheit und auch immer wieder Inspiration. Doch wo so gar nichts mehr klappen will, ist im Bett. Sehr vernünftig und offen besprechen die beiden das Problem und haben auch rasch eine Lösung: Über ein Internetportal findet Patrick die junge und attraktive Claire (Cosima Henman), die eine Affäre mit ihm beginnt. Julias Bedingungen für diese Ménage-à-trois sind einzig, dass es beim Sex bleiben muss und die Beziehung keinen Einfluss auf ihre Ehe ausüben darf. Doch da hat sie die Rechnung ohne Claire gemacht!

