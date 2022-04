Nachbarschaftszentren: Sachspendensammlung für Vertriebene aus der Ukraine

Wien (OTS) - Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren organisierten eine Sammlung von Hilfsgütern zur Unterstützung ihres Kooperationspartners IFS. Ukrainische Kriegsvertriebene in Ungarn erhielten die Sachspenden.



Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks sind seit vielen Jahren Kooperationspartner von IFS – International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres. IFS ist international in der Nachbarschaftshilfe tätig, verfügt über ein großes, weltweites Netzwerk und hilft Partnerorganisationen in Ungarn, denn es befinden sich vielfach ukrainische Kriegsvertriebene in den Nachbarländern. Zur Unterstützung starteten die zehn Hilfswerk Nachbarschaftszentren in Wien eine Sammlung von Sachspenden. Gesammelt wurden unter anderem Hygieneprodukte, Lebensmittel, Bettwäsche und Schlafsäcke. Das Engagement aus der Wiener Bevölkerung ist sehr groß, viele Sachspenden sind eingelangt und ein Kleintransporter konnte damit gefüllt werden.



Nachbarschaftshilfe für ukrainische Kriegsvertriebene in Ungarn

Freiwillige Mitarbeiter/innen der Nachbarschaftszentren fuhren mit einem Kleinlastwagen, welcher voll beladen war mit dringend benötigten Hilfsgütern, zu den Kooperationspartnern nach Debrecen/Ungarn. Der Transporter wurde dem Wiener Hilfswerk acht Wochen lang für die Ukraine-Hilfe kostenlos zur Verfügung gestellt von 3LOG premium logistics GmbH und Rent a Carl. Das Wiener Hilfswerk bedankt sich sehr herzlich bei den Geschäftsführern Thomas Kopp (3LOG) und Dieter Rosenkranz (Rent a Carl) für die großzügige Unterstützung.



Spenden für die Ukraine-Hilfe des Wiener Hilfswerks

ERSTE Bank, IBAN: AT58 2011 1284 4290 7831

Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiter/innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

