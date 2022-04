Ukraine - SPÖ-Holzleitner: Fluchtkorridore für Frauen und Kinder schaffen

SPÖ-Frauenvorsitzende tief betroffen von Berichten über systematische Gewalt gegen Frauen

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Frauen unterstützen die Forderung der Frauenorganisation der UNO nach einer unabhängigen Untersuchung der mittlerweile zahlreichen Vorwürfe von sexueller Gewalt im Ukraine-Krieg, darüber hinaus sollen dringend sichere Fluchtkorridore für Frauen und Kinder geschaffen werden. SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner zeigt sich tief betroffen über die jüngsten Berichte über systematische Vergewaltigungen und Gewalt gegen Frauen und Mädchen. „Der Krieg in der Ukraine hat wie andere kriegerische Auseinandersetzungen besonders brutale Auswirkungen auf Frauen und Kinder. Daher müssen sie besonders geschützt werden und ihnen eine sichere Flucht ermöglicht werden“, so Holzleitner. Die SPÖ-Frauenvorsitzende fordert dringend eine feministische Außenpolitik, die geschlechtsspezifische Unterschiede in kriegerischen Auseinandersetzungen und deren Tragweite anerkennt. „Nur wer sich der unterschiedlichen Konsequenzen von kriegerischen Konflikten bewusst ist, kann Frauen und Mädchen vor sexualisierter Gewalt schützen“, so Holzleitner. ****

Der Krieg in der Ukraine hat mehr als 4,2 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen, die meisten davon Frauen und Kinder. „Dieser Krieg muss beendet werden und damit auch Menschenhandel, sexualisierte Gewalt, Ausbeutung und Missbrauch.“ Holzleitner vermisst in diesem Zusammenhang „deutliche Worte der Bundesregierung, allen voran der Frauenministerin“. (Schluss) rm/bj

