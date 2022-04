„Venedig – Massentourismus oder Neuanfang?“: „WELTjournal“ über das Reisegeschäft in der Lagunenstadt

Am 13. April ab 22.30 Uhr in ORF 2, danach: „WELTjournal +: Fernweh und Flugscham – Die Zukunft des Reisens“

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie hat Venedig eine Atempause verschafft. Lockdowns und weltweite Reisebeschränkungen haben in den vergangenen zwei Jahren die überbordenden Touristenströme versiegen lassen, doch jetzt in den Osterferien beginnt das Reisegeschäft in der Lagunenstadt wieder anzulaufen. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt dazu am Mittwoch, dem 13. April 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Venedig – Massentourismus oder Neuanfang?“. Um 23.05 Uhr folgt die Dokumentation „Fernweh und Flugscham – Die Zukunft des Reisens“.

WELTjournal: „Venedig – Massentourismus oder Neuanfang?“

Im „WELTjournal“ kommen Venezianer/innen zu Wort, die ihre neugewonnene Lebensqualität nicht mehr aufgeben wollen und sich gegen ein Zurück zum Massentourismus wehren. Rechtsanwalt Andrea Zorzi etwa organisiert Flashmobs gegen touristische Bauvorhaben in einem der letzten intakten Wohnviertel, weil er für seine Kinder ein Venedig mit Zukunft schaffen will. Künstlerin Sara Tirelli ist überzeugt, dass ein „Weiter wie bisher“ der Untergang der Stadt wäre. Auf der anderen Seite steht die Tourismusbranche als wichtigster Wirtschaftsfaktor Venedigs auf dem Spiel.

WELTjournal +: „Fernweh und Flugscham – Die Zukunft des Reisens“

Spätestens nach der coronabedingten Zwangspause im Tourismus steht fest: Exzessives Reisen schadet der Umwelt. Tourismus formt ganze Landstriche um, verändert Gesellschaften in rasantem Tempo und lässt meist nur einige Wenige profitieren. Doch die Sehnsucht zu reisen ist ungebrochen. „WELTjournal +“ hinterfragt eine Branche, die schon vor Corona in der Kritik stand. Zu Wort kommen Bürgermeister/innen, Tourismusmanager/innen, Klimafachleute sowie Soziologinnen und Soziologen in den europäischen Touristenhotspots Barcelona, Venedig, Paris und Dubrovnik bzw. auf der kleinen Pazifik-Insel Palau, die zeigt, wie nachhaltiges Reisen sinnvoll gestaltet werden kann.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at