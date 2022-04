Flüchtlingsball 2022 ruft auf zur Solidarität mit ALLEN Geflüchteten

Stadt Wien unterstützt das Integrationshaus beim 28. Flüchtlingsball

Wien (OTS) - Am 23. April 2022 findet der Flüchtlingsball nach einjähriger COVID-bedingter Pause wieder live im Wiener Rathaus statt. Unterstützt von der Wiener Stadtregierung lädt das Integrationshaus zu einem Abend im Zeichen der Solidarität mit allen Geflüchteten, egal woher sie kommen. Vorstandsvorsitzende Katharina Stemberger fasst den Hintergrund der Veranstaltung zusammen: „ In Zeiten der großartigen humanitären Hilfe für Ukrainer*innen, an der auch wir uns stark beteiligen, fordern wir umso dringender ein humanitäres Aufnahmeprogramm für Geflüchtete, egal woher sie kommen. Denn die aktuelle Flüchtlingswelle zeigt einmal mehr, wie wichtig eine faire gesamteuropäische Asylpolitik wäre, die sich an den Menschenrechten orientiert. Am Flüchtlingsball 2022 sagen wir daher laut und deutlich JA zu Solidarität, Menschlichkeit, Flüchtlingsschutz und fairer Asylpolitik. “ Unterstützt wird das Integrationshaus beim Flüchtlingsball 2022 wieder von der Stadt Wien, allen voran Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Stadtrat Peter Hacker, die den Ball mit eröffnen werden. Karten gibt es bei allen Bank Austria-Filialen und online unter www.wien-ticket.at . Der Reinerlös des Flüchtlingsballs kommt den Projekten des Integrationshauses für geflüchtete Menschen zugute.

Die aktuelle humanitäre Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine zeigt, was die Zivilgesellschaft und die Politik leisten, wenn Schutzsuchende rasche Hilfe benötigen. „ Der Krieg in der Ukraine ist eine Tragödie, die kaum in Worte zu fassen ist. Schnelle Hilfe ist hier der einzig richtige Weg. Dieses Grundverständnis, Menschenrechte und Menschlichkeit vor politisches Kalkül zu stellen, fordern wir jedoch auch für Geflüchtete aller Nationalitäten, egal woher sie vor Krieg und Gewalt geflohen sind “, unterstreichen die Geschäftsführer*innen Alexandra Jachim und Martin Wurzenrainer.

Stadt Wien unterstützt den Flüchtlingsball 2022

Mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Sozialstadtrat Peter Hacker ist die Stadt Wien auch dieses Jahr bei der Eröffnung des Flüchtlingsballs vertreten und appelliert gemeinsam mit dem Integrationshaus für Solidarität, Menschlichkeit und Flüchtlingsschutz.

Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr: „ Geflüchtete Menschen brauchen Schutz und Zeit um anzukommen. In Wien geben wir Menschen die Orientierung und die Perspektiven, die sie verdient haben. Damit wir als Gesellschaft unsere humanitäre Verantwortung bestmöglich wahrnehmen, braucht es eine österreichweite Solidarität. Danke an alle, die einen Beitrag zur Unterstützung in herausfordernden Zeiten leisten. “

Sozialstadtrat Peter Hacker: „ Die Stadt Wien hat gemeinsam mit den Vertreter*innen der Zivilgesellschaft in den vergangenen Wochen Herausragendes bei der Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine geleistet und wird das auch weiterhin tun. Der Wiener Flüchtlingsball steht für vieles, was dabei Tag für Tag gelebt wird: Weltoffenheit, Humanismus und ein solidarisches und friedliches Miteinander. In Wien verfolgen wir das Prinzip, Geflüchteten ab Tag eins dabei zu unterstützen, in unserer Stadt Fuß zu fassen. Ohne Organisationen wie das Integrationshaus wäre das nicht möglich. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Flüchtlingshilfe, die mit den geflüchteten Menschen täglich daran arbeiten, dass das gelingt. Der Flüchtlingsball ist auch ihnen gewidmet und war selten wichtiger als im heurigen Jahr. “

Aufgrund der aktuellen COVID-Situation wird der Ball das Rathaus noch weitflächiger beleben: neben den Sälen im Innenbereich ist auch der überdachte Innenhof eingebunden. Zusätzlich ist der Eintritt zur Veranstaltung nur mit 2G-Nachweis möglich. Das Integrationshaus empfiehlt darüber hinaus das Tragen einer FFP2-Maske.

Der Reinerlös des 28. Wiener Flüchtlingsballs geht an die Projekte für geflüchtete Menschen im Integrationshaus. Die Hilfe und Unterstützung für Schutzsuchende reicht dabei weit über die reine Unterkunft für Asylwerber*innen und geflüchtete Menschen hinaus: intensive psychosoziale Betreuung, psychologische Betreuung der geflüchteten Kinder, eine unabhängige Rechtsberatung und andere Projekte könnten ohne die Unterstützung durch Spenden nicht in der notwendigen Qualität umgesetzt werden.

28. Wiener Flüchtlingsball

Kartenpreis: € 45,-



Verkaufsstellen: Tickets online über Wien-Ticket , das Bank Austria Ticketportal, in allen Bank Austria Filialen und den Verkaufsstellen von Wien-Ticket.



Dresscode: Kleidung beliebig, aber erwünscht



COVID-Maßnahmen aus aktueller Sicht: 2G-Nachweis, Maskenempfehlung

Datum: 23.04.2022, 20:00 - 00:00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus

Felderstraße 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.fluechtlingsball.at

