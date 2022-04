Etatgewinn: B2IMPACT begrüßt WPA und AIR FIRE TECH als Neukunden

Die B2B-Agentur erweitert mit dem Verband Wärmepumpe Austria (WPA) sowie dem Brandschutzunternehmen AIR FIRE TECH ihr Kundenportfolio.

Wien (OTS) - Der Verband Wärmepumpe Austria feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen mit einem großen Festakt im Juni. Aus diesem Anlass hat der Verband die Unit Corporate Publishing der Agentur B2IMPACT mit der Planung und Umsetzung des über 100 Seiten starken Jubiläumsbandes betraut. Das Brandschutzunternehmen AIR FIRE TECH vertraut wiederum auf die Social-Media Expertise der B2B-Agentur und legt seinen LinkedIn-Auftritt zur Gänze in die Hände der kreativen Köpfe.

Fun Facts für Branchenkenner

Wer meint, dass die Wärmepumpe ein modernes Heiz- und Kühlsystem der Neuzeit sei, der liegt daneben. Denn ihre Anfänge reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück und lassen sich dabei in unserem eigenen Land finden. Interessante und kuriose Facts wie diese in unterhaltsame Storys zu verpacken sowie der Blick über den Tellerrand überrascht auch noch versierte Kenner vom Fach und ist nur eine der Stärken der Experten von B2Impact. Genau das hat den Verband Wärmepumpe Austria vom Konzept zum Jubiläumsband überzeugt. Verbandspräsident Richard Freimüller: „Unser Jubiläumsband zum zehnjährigen Gründungstag liegt uns natürlich sehr am Herzen. Zuverlässigkeit und Kompetenz bei der Umsetzung dieses Projekts waren daher zwei wichtige Entscheidungskriterien für uns. Beide Punkte haben die Experten von B2IMPACT unserer Meinung nach bravourös erfüllt.“

Raus aus der Box!

„Thinking outside the Box“: Das war die Basis des Social-Media Kreativ-Konzepts für AIR FIRE TECH – ebenfalls ein Neukunde im Portfolio von B2IMPACT. „Wir wurden sehr professionell beraten und waren uns schon bald bewusst, dass wir die gesamte Umsetzung unseres LinkedIn Auftritts besser an B2IMPACT auslagern sollten“, so Uwe Stefani, Geschäftsführender Gesellschafter von AIR FIRE TECH. „Der interne Arbeitsaufwand hätte zu einem wesentlich längeren Umsetzungszeitrahmen geführt. Wir sind froh, diesen Schritt so gesetzt zu haben, sehen die Aktion als vollends in unserem Sinne umgesetzt und bedanken uns beim Team von B2IMPACT für alle Inputs, die sich nun erfolgreich bestätigen.“

Die Agentur B2IMPACT ist eine Unit der WEKA Industrie Medien GmbH. Deren Geschäftsführerin Beatrice Schmidt, die auch die Agenturleitung innehat, freut sich über den Neuzugang: „Wie ernst B2B-Unternehmen zunehmend ihre Marketingagenden nehmen, zeigen unsere zahlreichen Etatgewinne des letzten Jahres! Unser Content-starkes Agentur- und Redaktionsteam garantiert gerade B2B-Kunden den ersehnten Erfolg in der Neukundengewinnung und Brandawareness.“

Über B2IMPACT

Vom Corporate Publishing Produkt über Social-Media-Kampagnen bis hin zu multimedialen Marketing-Strategien – die Agentur B2IMPACT aus dem Haus WEKA Industrie Medien katapultiert als Innovationstreiber der B2B-Landschaft die Marketingvorhaben ihrer Kunden ganz nach vorne – mit viel Herzblut und einer großen Portion Kreativität.

Über Verband Wärmepumpe Austria

Der Verband Wärmepumpe Austria (WPA) ist ein Branchenverband mit Sitz in Linz, der die gesamte Wertschöpfungskette umfasst. Der Verband entstand im Frühjahr 2012 durch die Fusion des ehemaligen „Bundesverbands Wärmepumpe“ und der „Leistungsgemeinschaft Wärmepumpe“. Zurzeit sind über 90 % aller Wärmepumpenhersteller in Österreich, alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen über den Verband „Österreichs Energie“ sowie Zuliefer- und Bohrunternehmen durch den WPA organisiert.

Über AIR FIRE TECH

Vorbeugender Brandschutz rettet Menschenleben und schützt Gebäude und Anlagen vor Zerstörung durch Feuer und Rauch. AIR FIRE TECH entwickelt und produziert Abschottungen für die Gewerke Lüftung, Sanitär-Heizung, Trockenbau und Elektro. Grundlage der Unternehmensphilosophie ist eine kontinuierliche Entwicklungsarbeit im eigenen Hause, um für die Kunden individuelle und kostengünstige Lösungen zu finden, unter Berücksichtigung einer einfachen und schnellen Montagearbeit am Bau.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Daniela Purer

Head of Corporate Publishing

Tel.: 0676 83 187 406

Email: daniela.purer @ b2impact.com

Web: www.b2impact.com