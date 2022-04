SINGAPURS ERSTES GARTEN-HOTEL, PARKROYAL COLLECTION MARINA BAY, SINGAPORE SETZT MIT GRÜNEN INNOVATIONEN AUF LANGFRISTIGE NACHHALTIGKEIT

Singapur (ots/PRNewswire) - Das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, das zur Pan Pacific Hotels Group gehört, hat sich mit über 2.400 Pflanzen und Bäumen, die sich auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern im Hotel verteilen, als Singapurs erstes „Garten-Hotel" etabliert.

Im Rahmen seines langfristigen Engagements für Nachhaltigkeit und Unternehmenswachstum hat das Hotel nachhaltige Praktiken in einem breiten Spektrum seiner Aktivitäten umgesetzt. Das Hotel wählte einen „Verjüngungs"-Ansatz, um das bestehende Gebäude zu verbessern, anstatt es im Zuge der 45 Millionen Singapur-Dollar teuren Umgestaltung im Jahr 2020 abzureißen und neu zu errichten. So konnte das vom Architekten John Portman entworfene ikonische Bauwerk erhalten und die Produktion von über 51.300 Tonnen Kohlendioxid vermieden werden, was dem Fällen von 8,7 Millionen Bäumen entspricht.

Energie- und Wassermanagement - Um das Energiemanagement zu verbessern, schalten Bewegungssensoren in den Gästezimmern und öffentlichen Bereichen die Beleuchtung und die Klimaanlage ab, wenn keine Gäste anwesend sind. Das Hotel hat außerdem vor kurzem 210 Sonnenkollektoren installiert, die täglich mehr als 350 kWh Strom erzeugen, was ausreicht, um 540 typische Haushalte in Singapur an einem Tag zu versorgen. Der Gesamtenergieverbrauch ist nun um 1,4 % gesunken. Bei einer voraussichtlichen Lebensdauer von 25 Jahren werden die Solarpaneele voraussichtlich 450.000 Singapur-Dollar einsparen, die zur Finanzierung anderer Nachhaltigkeitsprojekte beitragen können. Das Hotel hat außerdem Duschköpfe mit niedrigem Durchfluss installiert, die den Wasserdurchfluss von 27 auf 9 Liter pro Minute reduzieren.

Management von Kunststoffabfällen - Das Wasserfiltersystem im Zimmer macht Wasser in Flaschen überflüssig und vermeidet die Kohlenstoffbelastung durch die Produktion und eventuelle Abfallverarbeitung von über 360.000 Plastikflaschen pro Jahr. Strohhalme, Behältnisse und Besteck zum Mitnehmen sind jetzt durch biologisch abbaubare Alternativen ersetzt worden.

Verwaltung von Lebensmittelabfällen - Durch eine bessere Planung der Mahlzeiten Monate im Voraus konnte die Lebensmittelverschwendung des Hotels um fast 72 % reduziert werden. Das Hotel versucht immer, saisonales Grün anzubieten, damit das Gemüse auf der Urban Farm angebaut oder zumindest von lokalen Lieferanten bezogen werden kann.

Lebensmittelabfälle werden recycelt oder aus Teilen der Lebensmittel wird der größtmögliche Nutzen gezogen. Im Hotelrestaurant Peppermint beispielsweise verwenden die Köche die Rindfleischabschnitte von anderen Rindfleischgerichten für die Zubereitung von Ragu-Pasta aus Rinderhackfleisch. Eine weitere Zutat, die das Hotel wiederverwertet, ist die Schale der Wassermelone - die weißen Teile der Schale werden wie Gemüse für Pfannengerichte verwendet. Das Hotel hat außerdem kürzlich energieeffiziente Lebensmittelabfall Kompostieranlage installiert, die Lebensmittelabfälle auf umweltfreundliche Weise in eine Flüssigkeit umwandeln, die gefahrlos in die Kanalisation entsorgt werden kann.

Urban Farm - Das Hotel beherbergt eine der größten urbanen Farmen im Central Business District mit über 60 Gemüsesorten, Kräutern und essbaren Blumen, die das Rückgrat der Farm-to-Table-, Farm-to-Bar- und Farm-to-Spa-Konzepte des Hotels bilden. Die gebrauchten Kaffeebohnen werden verarbeitet und als Kompost in der Urban Farm verwendet.

Bislang wurde das PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore bei den World Travel Mart World Responsible Tourism Awards 2021 mit einer silbernen Auszeichnung in der Kategorie „Reduzierung von Plastikmüll in der Umwelt" gewürdigt und hat den „Auszeichnung für das beste nachhaltige Hotel 2021" der Savour BlackBookAsia Awards 2021 gewonnen.

Melvin Lim, General Manager, PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, sagte: „Mit der zunehmenden Bedeutung des Klimawandels und dem wachsenden Bewusstsein für die Auswirkungen von Unternehmen auf die Umwelt hat auch die Einführung von Maßnahmen zugenommen, die sich positiv auf diese Umwelteinflüsse auswirken. Nachhaltigkeit liegt in jedermanns Verantwortung, und die Einführung grüner Innovationen ist der Kern der grünen Werte unseres Hotels. Nachhaltigkeit ist das Beste für unseren Planeten, und unsere Gäste fordern dieses Engagement zunehmend auch von uns."

PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore's Green Innovations and Initiatives kann hier heruntergeladen werden.

