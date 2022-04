Vor 30 Jahren: Brand der Redoutensäle zerstört wesentliche Teile des baukulturellen Erbes

#30JahreHofburgBrand - aufwendige Wiedererrichtung bis 1997 - Suche nach Erinnerungen - BHÖ informiert anlässlich des Jahrestages im November

Wien (OTS/BHÖ) - Vor 30 Jahren - in der Nacht vom 26. auf den 27. November 1992 - brach im Großen Redoutensaal der Hofburg Wien ein Brand aus, der den Saal weitestgehend zerstörte und den benachbarten Kleinen Redoutensaal stark in Mitleidenschaft zog. Ein bedeutender Teil des baukulturellen Erbes der Republik Österreich fiel damit dem Brand zum Opfer. Unter dem Hashtag #30JahreHofburgBrand veröffentlicht die Burghauptmannschaft Österreich (BHÖ) ab 12. April in regelmäßigen Abständen auf Facebook und Instagram kurze Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, Stakeholdern und anderen Persönlichkeiten, die über ihre Eindrücke und Erinnerungen an damals, sowie über das Thema Brandschutz in historischen Gebäuden sprechen. Neben den Interviews werden laufend Informationen aufbereitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Unter www.burghauptmannschaft.at/themen/30Jahre-Redoutensaalbrand wurde bereits eine eigene Informationsseite eingerichtet, die laufend ergänzt wird.

Der Brand der Redoutensäle hat im kollektiven Gedächtnis Platz gefunden und viele Menschen in Österreich haben selbst noch lebhafte Erinnerungen an die dramatischen Szenen der Brandnacht oder besitzen private Fotos und Videomaterial. Im Zuge der Aufarbeitung der Brandkatastrophe lädt die Burghauptmannschaft Österreich alle Interessierten dazu ein, diese Erinnerungen zu teilen und der Öffentlichkeit über Webseite zugänglich zu machen und damit für die Nachwelt zu bewahren. Interessierte können sich über presse @ burghauptmannschaft.at oder über die sozialen Netzwerke an uns wenden.

Derzeit wird eine TV-Dokumentation in Kooperation mit ORF III vorbereitet, die bereits im Juli ausgestrahlt werden soll und die Ursache der Brandkatastrophe, deren Bekämpfung, den Brandschutz sowie den Wiederaufbau des Redoutensaals thematisiert. Für 25. November ist ein Publikumsgespräch zum Thema „Brandschutz in historischen Objekten“ geplant. Die Burghauptmannschaft Österreich wird laufend über die einzelnen Programmpunkte informieren.

